EEK - Igaunijas krona
Igaunijas krona ir Igaunija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Igaunijas krona maiņas kurss ir EEK uz USD kurss. Valūtas kods Krooni ir EEK, un valūtas simbols ir kr. Zemāk atradīsiet Igaunijas krona kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: No 2011. gada 15. janvāra Igaunijas krona vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis.
EEK tika aizstāts ar eiro ar fiksētu konversijas kursu 1 EUR = 15.6466 EEK. Igaunijas kronu banknotes var apmainīt Igaunijas bankā neierobežotā apjomā uz neierobežotu laiku. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet ECB: Igaunija 2011.
Igaunijas krona statistika
|Nosaukums
|Igaunijas krona
|Simbols
|kr
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā EEK konvertācija
|EEK uz USD
|Populārākā EEK diagramma
|EEK uz USD diagramma
Igaunijas krona profils
|Lietotāji
Igaunija
Igaunija
