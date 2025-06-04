  1. Sākums
eek
EEK - Igaunijas krona

Igaunijas krona ir Igaunija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Igaunijas krona maiņas kurss ir EEK uz USD kurss. Valūtas kods Krooni ir EEK, un valūtas simbols ir kr. Zemāk atradīsiet Igaunijas krona kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: No 2011. gada 15. janvāra Igaunijas krona vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis.

EEKIgaunijas krona (novecojis)
EEK tika aizstāts ar eiro ar fiksētu konversijas kursu 1 EUR = 15.6466 EEK. Igaunijas kronu banknotes var apmainīt Igaunijas bankā neierobežotā apjomā uz neierobežotu laiku. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet ECB: Igaunija 2011.

Igaunijas krona statistika

NosaukumsIgaunijas krona
Simbolskr
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā EEK konvertācijaEEK uz USD
Populārākā EEK diagrammaEEK uz USD diagramma

Igaunijas krona profils

Lietotāji
Igaunija

