myr
MYR - Malaizijas ringits

Malaizijas ringits ir Malēzija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Malaizijas ringits maiņas kurss ir MYR uz USD kurss. Valūtas kods Ringgiti ir MYR, un valūtas simbols ir RM. Zemāk atradīsiet Malaizijas ringits kursus un valūtas konvertētāju.

Malaizijas ringits statistika

NosaukumsMalaizijas ringits
SimbolsRM
Mazākā vienība1/100 = sen
Mazākās vienības simbolssen
Populārākā MYR konvertācijaMYR uz USD
Populārākā MYR diagrammaMYR uz USD diagramma

Malaizijas ringits profils

MonētasBieži izmantots: sen5, sen10, sen20, sen50
BanknotesBieži izmantots: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
Centrālā bankaMalāzijas Banka Negara
Lietotāji
Malēzija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789808
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670969

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%