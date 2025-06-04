MYR - Malaizijas ringits
Malaizijas ringits ir Malēzija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Malaizijas ringits maiņas kurss ir MYR uz USD kurss. Valūtas kods Ringgiti ir MYR, un valūtas simbols ir RM. Zemāk atradīsiet Malaizijas ringits kursus un valūtas konvertētāju.
Malaizijas ringits statistika
|Nosaukums
|Malaizijas ringits
|Simbols
|RM
|Mazākā vienība
|1/100 = sen
|Mazākās vienības simbols
|sen
|Populārākā MYR konvertācija
|MYR uz USD
|Populārākā MYR diagramma
|MYR uz USD diagramma
Malaizijas ringits profils
|Monētas
|Bieži izmantots: sen5, sen10, sen20, sen50
|Banknotes
|Bieži izmantots: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Centrālā banka
|Malāzijas Banka Negara
|Lietotāji
Malēzija
Malēzija
Kāpēc jūs interesē MYR?
