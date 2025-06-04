YER - Jemenas riāls
Jemenas riāls ir Jemena valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Jemenas riāls maiņas kurss ir YER uz USD kurss. Valūtas kods Riali ir YER, un valūtas simbols ir ﷼. Zemāk atradīsiet Jemenas riāls kursus un valūtas konvertētāju.
Jemenas riāls statistika
|Nosaukums
|Jemenas riāls
|Simbols
|﷼
|Mazākā vienība
|1/100 = Fili
|Mazākās vienības simbols
|Fili
|Populārākā YER konvertācija
|YER uz USD
|Populārākā YER diagramma
|YER uz USD diagramma
Jemenas riāls profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Centrālā banka
|Jemenas centrālā banka
|Lietotāji
Jemena
Jemena
Kāpēc jūs interesē YER?
