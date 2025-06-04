  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. YER

yer
YER - Jemenas riāls

Jemenas riāls ir Jemena valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Jemenas riāls maiņas kurss ir YER uz USD kurss. Valūtas kods Riali ir YER, un valūtas simbols ir ﷼. Zemāk atradīsiet Jemenas riāls kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

yer
YERJemenas riāls

Jemenas riāls statistika

NosaukumsJemenas riāls
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Fili
Mazākās vienības simbolsFili
Populārākā YER konvertācijaYER uz USD
Populārākā YER diagrammaYER uz USD diagramma

Jemenas riāls profils

BanknotesBieži izmantots: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
Centrālā bankaJemenas centrālā banka
Lietotāji
Jemena

Kāpēc jūs interesē YER?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt YER e-pasta atjauninājumusIegūt YER kursus savā tālrunīIegūt YER valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17747
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.539
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789322
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.320
AUD / USD0.670999

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%