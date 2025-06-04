KRW - Dienvidkorejas vona
Dienvidkorejas vona ir Koreja (Dienvidu) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Dienvidkorejas vona maiņas kurss ir KRW uz USD kurss. Valūtas kods Won ir KRW, un valūtas simbols ir ₩. Zemāk atradīsiet Dienvidkorejas vona kursus un valūtas konvertētāju.
1633. gadā Korejas Mun, kas sastāvēja no vara un bronzas monētām, tika noteikta par galveno valūtu Korejā. Mun tika izmantots vairāk nekā divus gadsimtus, līdz 1892. gadā to nomainīja Yang, pirmā decimālā Korejas valūta. 1902. gadā Vona tika ieviesta kā oficiālā valūta Korejā, ar maiņas kursu 1 Vona pret 5 Yang. Korejas banka tika izveidota 1909. gadā, bet pēc tam mainīja nosaukumu uz Joseonas banku, kad Koreju iekaroja Japāna gadu vēlāk. Japāņu valdīšanas laikā Koreja tika spiesta pieņemt Korejas jenu, nomainot Vonu par vienādu vērtību.
Pēc Otrā pasaules kara, 1945. gadā, Dienvidkoreja izveidoja Vonu kā valsts oficiālo valūtu, nomainot Jenu par vienādu vērtību. Vona sākotnēji bija piesaistīta ASV dolāram ar kursu 15 Vona pret 1 Dolāru, un piesaistes kurss mainījās vairākkārt līdz 1951. gadam. Dēļ straujas vērtības krišanās, valūta tika atkal nomainīta. 1953. gadā tika ieviesta Korejas Hwan ar kursu 1 Hwan pret 100 Voniem. 1962. gadā tika izveidota otra Korejas Vona, nomainot Korejas Hwan ar kursu 1 KRW pret 10 Hwan. Atkal Vona tika piesaistīta ASV dolāram, un piesaistes kurss mainījās vairākkārt līdz 1997. gadam, kad tā sāka brīvi flotēt tirgū.
Dienvidkorejas vona statistika
|Nosaukums
|Dienvidkorejas vona
|Simbols
|₩
|Mazākā vienība
|1/100 = Džons
|Mazākās vienības simbols
|Džons
|Populārākā KRW konvertācija
|KRW uz USD
|Populārākā KRW diagramma
|KRW uz USD diagramma
Dienvidkorejas vona profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ₩100, ₩500
Reti izmantots: ₩1, ₩5, ₩10, ₩50
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000
|Centrālā banka
|Korejas banka
|Lietotāji
Koreja (Dienvidu)
Koreja (Dienvidu)
