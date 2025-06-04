PKR - Pakistānas rūpija
Pakistānas rūpija ir Pakistāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Pakistānas rūpija maiņas kurss ir PKR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir PKR, un valūtas simbols ir ₨. Zemāk atradīsiet Pakistānas rūpija kursus un valūtas konvertētāju.
Valūta Britu Indijā
Liela daļa Pakistānas monetārās vēstures ir kopīga ar Indijas vēsturi, jo Pakistāna bija daļa no Indijas līdz 1947. gadam. 1825. gadā Britu Indija pieņēma sudraba standarta sistēmu, kas balstījās uz Rupiju, un tā tika izmantota līdz 20. gadsimta beigām. Lai gan Indija bija Lielbritānijas koloniā, tā nekad nepieņēma Sterling mārciņu. 1866. gadā finanšu iestādes sabruka, un kontrole pār papīra naudu tika nodota Lielbritānijas valdībai, bet prezidenta bankas tika likvidētas gadu vēlāk. Tajā pašā gadā tika izlaista Viktorijas portretu sērija, kas tika izdota par godu karalienei Viktorijai, un tā palika lietošanā apmēram 50 gadus.
Pakistānas Rupija pēc neatkarības
Kad Pakistāna kļuva neatkarīga 1947. gadā, tika izmantotas Indijas Rupijas ar Pakistānas zīmogu kā pagaidu valūta. Gadu vēlāk, 1948. gadā, tika ieviesta Pakistānas Rupija, saglabājot tās saistību ar Lielbritānijas mārciņu. 1961. gadā Pakistānas Rupija tika decimalizēta, un annas apakšvienības tika aizstātas ar paisēm. Pakistānas Rupija 1982. gadā pārgāja uz regulētu peldošo režīmu.
Pakistānas rūpija statistika
|Nosaukums
|Pakistānas rūpija
|Simbols
|₨
|Mazākā vienība
|1/100 = Paisa
|Mazākās vienības simbols
|Paisa
|Populārākā PKR konvertācija
|PKR uz USD
|Populārākā PKR diagramma
|PKR uz USD diagramma
Pakistānas rūpija profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ₨1, ₨2, ₨5
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
|Centrālā banka
|Pakistānas valsts banka
|Lietotāji
Pakistāna
