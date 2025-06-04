  1. Sākums
KWD - Kuveitas dinārs

Kuveitas dinārs ir Kuveita valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kuveitas dinārs maiņas kurss ir KWD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir KWD, un valūtas simbols ir KD. Zemāk atradīsiet Kuveitas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.

Kuveitas centrālā banka saucas Kuveitas centrālā banka. 2013. gada martā Kuveitas dinārs ir augstākā vērtība valūta pasaulē.

1959. gadā Persijas līča rūpija (XPGR) tika izsniegta Indijas Rezervju bankas, lai to izmantotu līča valstīs, tostarp Kuveitā. Līdz tam laikam Indijas rūpija cirkulēja kopā ar vairākām dažādām ārzemju monētām. Pēc neatkarības iegūšanas Kuveitas dinārs tika ieviests 1961. gadā ar kursu 13.33 IND pret 1 KWD. Kuveitas centrālā banka tika izveidota 1969. gadā, lai pārvaldītu valsts valūtas sistēmu. 1975. gadā dinārs tika piesaistīts svērta valūtas grozam. Kad Irāka iebruka Kuveitā 1990. gadā, Irākas dinārs tika izmantots īsu laiku, un Kuveitas dinārs strauji kritās vērtībā. Kad valūta tika atjaunota 1991. gada sākumā, tās vērtība atgriezās pie iepriekšējā iebrukuma kursa, un tika izsniegtas jaunas banknotes. No 2003. līdz 2007. gadam dinārs tika piesaistīts ASV dolāram.

Kuveitas dinārs statistika

NosaukumsKuveitas dinārs
Simbolsك
Mazākā vienība1/1000 = Fili
Mazākās vienības simbolsFili
Populārākā KWD konvertācijaKWD uz USD
Populārākā KWD diagrammaKWD uz USD diagramma

Kuveitas dinārs profils

MonētasBieži izmantots: Fili5, Fili10, Fili20, Fili50, Fili100
BanknotesBieži izmantots: Fili250, Fili500, ك1, ك5, ك10, ك20
Lietotāji
Kuveita

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17657
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.645
GBP / USD1.34882
USD / CHF0.790061
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.304
AUD / USD0.670887

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%