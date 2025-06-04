KWD - Kuveitas dinārs
Kuveitas dinārs ir Kuveita valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kuveitas dinārs maiņas kurss ir KWD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir KWD, un valūtas simbols ir KD. Zemāk atradīsiet Kuveitas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.
Kuveitas centrālā banka saucas Kuveitas centrālā banka. 2013. gada martā Kuveitas dinārs ir augstākā vērtība valūta pasaulē.
1959. gadā Persijas līča rūpija (XPGR) tika izsniegta Indijas Rezervju bankas, lai to izmantotu līča valstīs, tostarp Kuveitā. Līdz tam laikam Indijas rūpija cirkulēja kopā ar vairākām dažādām ārzemju monētām. Pēc neatkarības iegūšanas Kuveitas dinārs tika ieviests 1961. gadā ar kursu 13.33 IND pret 1 KWD. Kuveitas centrālā banka tika izveidota 1969. gadā, lai pārvaldītu valsts valūtas sistēmu. 1975. gadā dinārs tika piesaistīts svērta valūtas grozam. Kad Irāka iebruka Kuveitā 1990. gadā, Irākas dinārs tika izmantots īsu laiku, un Kuveitas dinārs strauji kritās vērtībā. Kad valūta tika atjaunota 1991. gada sākumā, tās vērtība atgriezās pie iepriekšējā iebrukuma kursa, un tika izsniegtas jaunas banknotes. No 2003. līdz 2007. gadam dinārs tika piesaistīts ASV dolāram.
Kuveitas dinārs statistika
|Nosaukums
|Kuveitas dinārs
|Simbols
|ك
|Mazākā vienība
|1/1000 = Fili
|Mazākās vienības simbols
|Fili
|Populārākā KWD konvertācija
|KWD uz USD
|Populārākā KWD diagramma
|KWD uz USD diagramma
Kuveitas dinārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Fili5, Fili10, Fili20, Fili50, Fili100
|Banknotes
|Bieži izmantots: Fili250, Fili500, ك1, ك5, ك10, ك20
|Lietotāji
Kuveita
Kuveita
