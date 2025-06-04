  1. Sākums
MAD - Marokas dirhēms

Marokas dirhēms ir Maroka valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Marokas dirhēms maiņas kurss ir MAD uz USD kurss. Valūtas kods Dirhami ir MAD, un valūtas simbols ir MAD. Zemāk atradīsiet Marokas dirhēms kursus un valūtas konvertētāju.

Marokas dirhēms statistika

NosaukumsMarokas dirhēms
SimbolsDirhams
Mazākā vienība1/100 = Santīmi
Mazākās vienības simbolsSantīmi
Populārākā MAD konvertācijaMAD uz USD
Populārākā MAD diagrammaMAD uz USD diagramma

Marokas dirhēms profils

MonētasBieži izmantots: Santīmi10, Santīmi20, Santīmi50, Dirhams1, Dirhams2, Dirhams5
Reti izmantots: Santīmi5
BanknotesBieži izmantots: Dirhams20, Dirhams50, Dirhams100, Dirhams200
Centrālā bankaBank Al-Maghrib
Lietotāji
Maroka, Rietumsahāra

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.583
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789862
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670967

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%