MAD - Marokas dirhēms
Marokas dirhēms ir Maroka valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Marokas dirhēms maiņas kurss ir MAD uz USD kurss. Valūtas kods Dirhami ir MAD, un valūtas simbols ir MAD. Zemāk atradīsiet Marokas dirhēms kursus un valūtas konvertētāju.
Marokas dirhēms statistika
|Nosaukums
|Marokas dirhēms
|Simbols
|Dirhams
|Mazākā vienība
|1/100 = Santīmi
|Mazākās vienības simbols
|Santīmi
|Populārākā MAD konvertācija
|MAD uz USD
|Populārākā MAD diagramma
|MAD uz USD diagramma
Marokas dirhēms profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Santīmi10, Santīmi20, Santīmi50, Dirhams1, Dirhams2, Dirhams5
Reti izmantots: Santīmi5
|Banknotes
|Bieži izmantots: Dirhams20, Dirhams50, Dirhams100, Dirhams200
|Centrālā banka
|Bank Al-Maghrib
|Lietotāji
Maroka, Rietumsahāra
