HUF - Ungārijas forints

Ungārijas forints ir Ungārija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ungārijas forints maiņas kurss ir HUF uz USD kurss. Valūtas kods Forinti ir HUF, un valūtas simbols ir Ft. Zemāk atradīsiet Ungārijas forints kursus un valūtas konvertētāju.

Ungārijas forints statistika

NosaukumsUngārijas forints
SimbolsFt
Mazākā vienība1/100 = fillér
Mazākās vienības simbolsfillér
Populārākā HUF konvertācijaHUF uz USD
Populārākā HUF diagrammaHUF uz USD diagramma

Ungārijas forints profils

MonētasBieži izmantots: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
BanknotesBieži izmantots: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
Centrālā bankaUngārijas Nacionālā banka
Lietotāji
Ungārija

