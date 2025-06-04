HUF - Ungārijas forints
Ungārijas forints ir Ungārija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ungārijas forints maiņas kurss ir HUF uz USD kurss. Valūtas kods Forinti ir HUF, un valūtas simbols ir Ft. Zemāk atradīsiet Ungārijas forints kursus un valūtas konvertētāju.
Ungārijas forints statistika
|Nosaukums
|Ungārijas forints
|Simbols
|Ft
|Mazākā vienība
|1/100 = fillér
|Mazākās vienības simbols
|fillér
|Populārākā HUF konvertācija
|HUF uz USD
|Populārākā HUF diagramma
|HUF uz USD diagramma
Ungārijas forints profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Banknotes
|Bieži izmantots: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Centrālā banka
|Ungārijas Nacionālā banka
|Lietotāji
Ungārija
Kāpēc jūs interesē HUF?
