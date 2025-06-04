HNL - Hondurasas lempīra
Hondurasas lempīra ir Hondurasa valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Hondurasas lempīra maiņas kurss ir HNL uz USD kurss. Valūtas kods Lempiras ir HNL, un valūtas simbols ir L. Zemāk atradīsiet Hondurasas lempīra kursus un valūtas konvertētāju.
Hondurasas lempīra statistika
|Nosaukums
|Hondurasas lempīra
|Simbols
|L
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo
|Mazākās vienības simbols
|Centavo
|Populārākā HNL konvertācija
|HNL uz USD
|Populārākā HNL diagramma
|HNL uz USD diagramma
Hondurasas lempīra profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Centavo10, Centavo20, Centavo50
|Banknotes
|Bieži izmantots: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Centrālā banka
|Honduras Centrālā banka
|Lietotāji
Hondurasa
Hondurasa
Kāpēc jūs interesē HNL?
