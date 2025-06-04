  1. Sākums
HNL - Hondurasas lempīra

Hondurasas lempīra ir Hondurasa valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Hondurasas lempīra maiņas kurss ir HNL uz USD kurss. Valūtas kods Lempiras ir HNL, un valūtas simbols ir L. Zemāk atradīsiet Hondurasas lempīra kursus un valūtas konvertētāju.

Hondurasas lempīra statistika

NosaukumsHondurasas lempīra
SimbolsL
Mazākā vienība1/100 = Centavo
Mazākās vienības simbolsCentavo
Populārākā HNL konvertācijaHNL uz USD
Populārākā HNL diagrammaHNL uz USD diagramma

Hondurasas lempīra profils

MonētasBieži izmantots: Centavo10, Centavo20, Centavo50
BanknotesBieži izmantots: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
Centrālā bankaHonduras Centrālā banka
Lietotāji
Hondurasa

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17632
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.687
GBP / USD1.34842
USD / CHF0.790228
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.315
AUD / USD0.670745

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%