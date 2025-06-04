  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. VND

vnd
VND - Vjetnamas dongs

Vjetnamas dongs ir Vjetnama valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Vjetnamas dongs maiņas kurss ir VND uz USD kurss. Valūtas kods Dongi ir VND, un valūtas simbols ir ₫. Zemāk atradīsiet Vjetnamas dongs kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

vnd
VNDVjetnamas dongs

Vjetnamas dongs statistika

NosaukumsVjetnamas dongs
Simbols
Mazākā vienība1/10 = hào
Mazākās vienības simbolshào
Populārākā VND konvertācijaVND uz USD
Populārākā VND diagrammaVND uz USD diagramma

Vjetnamas dongs profils

MonētasBieži izmantots: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
BanknotesBieži izmantots: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
Centrālā bankaVjetnamas Valsts banka
Lietotāji
Vjetnama

Kāpēc jūs interesē VND?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt VND e-pasta atjauninājumusIegūt VND kursus savā tālrunīIegūt VND valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17739
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.576
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789545
USD / CAD1.36724
EUR / JPY184.350
AUD / USD0.670933

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%