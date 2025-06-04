VND - Vjetnamas dongs
Vjetnamas dongs ir Vjetnama valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Vjetnamas dongs maiņas kurss ir VND uz USD kurss. Valūtas kods Dongi ir VND, un valūtas simbols ir ₫. Zemāk atradīsiet Vjetnamas dongs kursus un valūtas konvertētāju.
Vjetnamas dongs statistika
|Nosaukums
|Vjetnamas dongs
|Simbols
|₫
|Mazākā vienība
|1/10 = hào
|Mazākās vienības simbols
|hào
|Populārākā VND konvertācija
|VND uz USD
|Populārākā VND diagramma
|VND uz USD diagramma
Vjetnamas dongs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Centrālā banka
|Vjetnamas Valsts banka
|Lietotāji
Vjetnama
Vjetnama
Kāpēc jūs interesē VND?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt VND e-pasta atjauninājumusIegūt VND kursus savā tālrunīIegūt VND valūtas datu API savam uzņēmumam