UYU - Urugvajas peso
Urugvajas peso ir Urugvaja valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Urugvajas peso maiņas kurss ir UYU uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir UYU, un valūtas simbols ir $U. Zemāk atradīsiet Urugvajas peso kursus un valūtas konvertētāju.
Urugvajas peso statistika
|Nosaukums
|Urugvajas peso
|Simbols
|$U
|Mazākā vienība
|1/100 = Centésimo
|Mazākās vienības simbols
|Centésimo
|Populārākā UYU konvertācija
|UYU uz USD
|Populārākā UYU diagramma
|UYU uz USD diagramma
Urugvajas peso profils
|Monētas
|Bieži izmantots: $U1, $U2, $U5, $U10
|Banknotes
|Bieži izmantots: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Centrālā banka
|Urugvajas centrālā banka
|Lietotāji
Urugvaja
Urugvaja
Kāpēc jūs interesē UYU?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt UYU e-pasta atjauninājumusIegūt UYU kursus savā tālrunīIegūt UYU valūtas datu API savam uzņēmumam