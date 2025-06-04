  1. Sākums
UYU - Urugvajas peso

Urugvajas peso ir Urugvaja valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Urugvajas peso maiņas kurss ir UYU uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir UYU, un valūtas simbols ir $U. Zemāk atradīsiet Urugvajas peso kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Urugvajas peso statistika

NosaukumsUrugvajas peso
Simbols$U
Mazākā vienība1/100 = Centésimo
Mazākās vienības simbolsCentésimo
Populārākā UYU konvertācijaUYU uz USD
Populārākā UYU diagrammaUYU uz USD diagramma

Urugvajas peso profils

MonētasBieži izmantots: $U1, $U2, $U5, $U10
BanknotesBieži izmantots: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
Centrālā bankaUrugvajas centrālā banka
Lietotāji
Urugvaja

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17739
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.576
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789545
USD / CAD1.36724
EUR / JPY184.350
AUD / USD0.670933

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%