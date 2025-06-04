THB - Taizemes bats
Taizemes bats ir Taizeme valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Taizemes bats maiņas kurss ir THB uz USD kurss. Valūtas kods Baht ir THB, un valūtas simbols ir ฿. Zemāk atradīsiet Taizemes bats kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: zemāk norādītais THB kurss ir starptautiskais (off-shore) kurss. Kursi, kas tiek izmantoti Taizemē, var atšķirties.
Agra valūta Taizemē
Standartizētas rūpnieciski kaltas monētas un banknotes pirmo reizi oficiāli tika izsniegtas Taizemē Rattankosin laikmetā; ar papīra naudu, kas parādījās kā karaliskās parādzīmes 1853. gadā. Tam drīz sekoja banknotes, ko izsniedza ārvalstu bankas. 1857. gadā Taizeme ieguva savu pirmo kaltuves mašīnu, un Taizemes sudraba monētas sāka tikt kaltas šajā apgabalā. Monētu izgatavošana tika racionalizēta 1897. gadā, kad 11 nominācijas tika vienkāršotas divās (satang un baht) saskaņā ar decimālo sudraba standartu sistēmu.
Taizemes Baht ieviešana
Līdz 1880. gadam Taizemes Baht bija piesaistīts Lielbritānijas Mārciņai ar kursu 8 TBH pret 1 GBP. Šis kurss mainījās vairākkārt, līdz Baht tika atkārtoti piesaistīts Japānas jēnai paritātē Otrā pasaules kara laikā. Pēc kara valūta mainīja savu piesaisti uz 20.8 Baht par 1 ASV dolāru, tad uz 20 Baht par ASV dolāru 1978. gadā un uz 25 Baht 1984. gadā.
Finanšu krīze
1997. gadā Taizeme nonāca finanšu krīzē. Baht zaudēja pusi no savas vērtības, kas lika pieņemt peldošā valūtas kursa režīmu. Kopš ekonomiskās sabrukšanas Taizemes Baht ir stabilizējies.
Neoficiāli Taizemes Baht tiek izmantots Laosas, Kambodžas un Mjanmas teritorijā.
Taizemes bats statistika
|Nosaukums
|Taizemes bats
|Simbols
|฿
|Mazākā vienība
|1/100 = Satang
|Mazākās vienības simbols
|Satang
|Populārākā THB konvertācija
|THB uz USD
|Populārākā THB diagramma
|THB uz USD diagramma
Taizemes bats profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
|Centrālā banka
|Taizemes banka
|Lietotāji
Taizeme
Taizeme
