PLN - Polijas zlots

Polijas zlots ir Polija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Polijas zlots maiņas kurss ir PLN uz USD kurss. Valūtas kods Zloty ir PLN, un valūtas simbols ir zł. Zemāk atradīsiet Polijas zlots kursus un valūtas konvertētāju.

Polijas zlots statistika

NosaukumsPolijas zlots
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Grosze/Groszey
Mazākās vienības simbolsgr
Populārākā PLN konvertācijaPLN uz USD
Populārākā PLN diagrammaPLN uz USD diagramma

Polijas zlots profils

MonētasBieži izmantots: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
BanknotesBieži izmantots: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Centrālā bankaNacionālā banka Polijā
Lietotāji
Polija

