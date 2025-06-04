PLN - Polijas zlots
Polijas zlots ir Polija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Polijas zlots maiņas kurss ir PLN uz USD kurss. Valūtas kods Zloty ir PLN, un valūtas simbols ir zł. Zemāk atradīsiet Polijas zlots kursus un valūtas konvertētāju.
Polijas zlots statistika
|Nosaukums
|Polijas zlots
|Simbols
|zł
|Mazākā vienība
|1/100 = Grosze/Groszey
|Mazākās vienības simbols
|gr
|Populārākā PLN konvertācija
|PLN uz USD
|Populārākā PLN diagramma
|PLN uz USD diagramma
Polijas zlots profils
|Monētas
|Bieži izmantots: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Banknotes
|Bieži izmantots: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Centrālā banka
|Nacionālā banka Polijā
|Lietotāji
Polija
Polija
Kāpēc jūs interesē PLN?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt PLN e-pasta atjauninājumusIegūt PLN kursus savā tālrunīIegūt PLN valūtas datu API savam uzņēmumam