  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. BSD

bsd
BSD - Bahamu dolārs

Bahamu dolārs ir Bahamas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bahamu dolārs maiņas kurss ir BSD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir BSD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Bahamu dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

bsd
BSDBahamu dolārs

Bahamu dolārs statistika

NosaukumsBahamu dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā BSD konvertācijaBSD uz USD
Populārākā BSD diagrammaBSD uz USD diagramma

Bahamu dolārs profils

MonētasBieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
BanknotesBieži izmantots: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrālā bankaBahamu Centrālā banka
Lietotāji
Bahamas

Kāpēc jūs interesē BSD?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt BSD e-pasta atjauninājumusIegūt BSD kursus savā tālrunīIegūt BSD valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34880
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.254
AUD / USD0.670757

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%