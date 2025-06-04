BSD - Bahamu dolārs
Bahamu dolārs ir Bahamas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bahamu dolārs maiņas kurss ir BSD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir BSD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Bahamu dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Bahamu dolārs statistika
|Nosaukums
|Bahamu dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā BSD konvertācija
|BSD uz USD
|Populārākā BSD diagramma
|BSD uz USD diagramma
Bahamu dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
|Banknotes
|Bieži izmantots: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrālā banka
|Bahamu Centrālā banka
|Lietotāji
Bahamas
Bahamas
