PYG - Paragvajas guarani
Paragvajas guarani ir Paragvaja valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Paragvajas guarani maiņas kurss ir PYG uz USD kurss. Valūtas kods Guarani ir PYG, un valūtas simbols ir Gs. Zemāk atradīsiet Paragvajas guarani kursus un valūtas konvertētāju.
Paragvajas guarani statistika
|Nosaukums
|Paragvajas guarani
|Simbols
|Gs
|Mazākā vienība
|1/100 = Céntimo
|Mazākās vienības simbols
|Céntimo
|Populārākā PYG konvertācija
|PYG uz USD
|Populārākā PYG diagramma
|PYG uz USD diagramma
Paragvajas guarani profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Gs50, Gs100, Gs500
|Banknotes
|Bieži izmantots: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Centrālā banka
|Banco Central del Paraguay
|Lietotāji
Paragvaja
