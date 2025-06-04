  1. Sākums
PYG - Paragvajas guarani

Paragvajas guarani ir Paragvaja valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Paragvajas guarani maiņas kurss ir PYG uz USD kurss. Valūtas kods Guarani ir PYG, un valūtas simbols ir Gs. Zemāk atradīsiet Paragvajas guarani kursus un valūtas konvertētāju.

Paragvajas guarani statistika

NosaukumsParagvajas guarani
SimbolsGs
Mazākā vienība1/100 = Céntimo
Mazākās vienības simbolsCéntimo
Populārākā PYG konvertācijaPYG uz USD
Populārākā PYG diagrammaPYG uz USD diagramma

Paragvajas guarani profils

MonētasBieži izmantots: Gs50, Gs100, Gs500
BanknotesBieži izmantots: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
Centrālā bankaBanco Central del Paraguay
Lietotāji
Paragvaja

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34940
USD / CHF0.789848
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.671019

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%