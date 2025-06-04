  1. Sākums
BRL - Brazīlijas reāls

Brazīlijas reāls ir Brazīlija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Brazīlijas reāls maiņas kurss ir BRL uz USD kurss. Valūtas kods Reais ir BRL, un valūtas simbols ir R$. Zemāk atradīsiet Brazīlijas reāls kursus un valūtas konvertētāju.

Brazīlijas reāls statistika

NosaukumsBrazīlijas reāls
SimbolsR$
Mazākā vienība1/100 = centavo
Mazākās vienības simbolscentavo
Populārākā BRL konvertācijaBRL uz USD
Populārākā BRL diagrammaBRL uz USD diagramma

Brazīlijas reāls profils

IesaukasReal
MonētasBieži izmantots: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
BanknotesBieži izmantots: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Reti izmantots: R$2
Centrālā bankaBrazīlijas Centrālā banka
Lietotāji
Brazīlija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34880
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.254
AUD / USD0.670757

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%