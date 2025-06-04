BRL - Brazīlijas reāls
Brazīlijas reāls ir Brazīlija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Brazīlijas reāls maiņas kurss ir BRL uz USD kurss. Valūtas kods Reais ir BRL, un valūtas simbols ir R$. Zemāk atradīsiet Brazīlijas reāls kursus un valūtas konvertētāju.
Brazīlijas reāls statistika
|Nosaukums
|Brazīlijas reāls
|Simbols
|R$
|Mazākā vienība
|1/100 = centavo
|Mazākās vienības simbols
|centavo
|Populārākā BRL konvertācija
|BRL uz USD
|Populārākā BRL diagramma
|BRL uz USD diagramma
Brazīlijas reāls profils
|Iesaukas
|Real
|Monētas
|Bieži izmantots: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Banknotes
|Bieži izmantots: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Reti izmantots: R$2
|Centrālā banka
|Brazīlijas Centrālā banka
|Lietotāji
Brazīlija
Brazīlija
