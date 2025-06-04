FJD - Fidži dolārs
Fidži dolārs ir Fidži valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Fidži dolārs maiņas kurss ir FJD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir FJD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Fidži dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Fidži dolārs statistika
|Nosaukums
|Fidži dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|¢
|Populārākā FJD konvertācija
|FJD uz USD
|Populārākā FJD diagramma
|FJD uz USD diagramma
Fidži dolārs profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Lietotāji
Fidži
Fidži
