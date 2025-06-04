  1. Sākums
FJD - Fidži dolārs

Fidži dolārs ir Fidži valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Fidži dolārs maiņas kurss ir FJD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir FJD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Fidži dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

fjd
FJDFidži dolārs

Fidži dolārs statistika

NosaukumsFidži dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbols¢
Populārākā FJD konvertācijaFJD uz USD
Populārākā FJD diagrammaFJD uz USD diagramma

Fidži dolārs profils

BanknotesBieži izmantots: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Lietotāji
Fidži

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.637
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.790095
USD / CAD1.36657
EUR / JPY184.283
AUD / USD0.670773

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%