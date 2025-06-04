  1. Sākums
lbp
LBP - Libānas mārciņa

Libānas mārciņa ir Libāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Libānas mārciņa maiņas kurss ir LBP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir LBP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Libānas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.

Libānas mārciņa statistika

NosaukumsLibānas mārciņa
Simbolsل.ل
Mazākā vienība1/100 = Piastra
Mazākās vienības simbolsPiastra
Populārākā LBP konvertācijaLBP uz USD
Populārākā LBP diagrammaLBP uz USD diagramma

Libānas mārciņa profils

MonētasBieži izmantots: ل.ل250, ل.ل500
Reti izmantots: ل.ل50, ل.ل100
BanknotesBieži izmantots: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
Centrālā bankaLibānas banka
Lietotāji
Libāna

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17657
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.645
GBP / USD1.34882
USD / CHF0.790061
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.304
AUD / USD0.670887

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%