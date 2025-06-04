LBP - Libānas mārciņa
Libānas mārciņa ir Libāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Libānas mārciņa maiņas kurss ir LBP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir LBP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Libānas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.
Libānas mārciņa statistika
|Nosaukums
|Libānas mārciņa
|Simbols
|ل.ل
|Mazākā vienība
|1/100 = Piastra
|Mazākās vienības simbols
|Piastra
|Populārākā LBP konvertācija
|LBP uz USD
|Populārākā LBP diagramma
|LBP uz USD diagramma
Libānas mārciņa profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ل.ل250, ل.ل500
Reti izmantots: ل.ل50, ل.ل100
|Banknotes
|Bieži izmantots: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Centrālā banka
|Libānas banka
|Lietotāji
Libāna
