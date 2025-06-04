VUV - Vanuatu vatu
Vanuatu vatu ir Vanuatu valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Vanuatu vatu maiņas kurss ir VUV uz USD kurss. Valūtas kods Vatu ir VUV, un valūtas simbols ir VT. Zemāk atradīsiet Vanuatu vatu kursus un valūtas konvertētāju.
Vanuatu vatu statistika
|Nosaukums
|Vanuatu vatu
|Simbols
|VT
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā VUV konvertācija
|VUV uz USD
|Populārākā VUV diagramma
|VUV uz USD diagramma
Vanuatu vatu profils
|Monētas
|Bieži izmantots: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Banknotes
|Bieži izmantots: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Centrālā banka
|Vanuatu Rezervju banka
|Lietotāji
Vanuatu
Vanuatu
Kāpēc jūs interesē VUV?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt VUV e-pasta atjauninājumusIegūt VUV kursus savā tālrunīIegūt VUV valūtas datu API savam uzņēmumam