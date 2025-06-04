  1. Sākums
VUV - Vanuatu vatu

Vanuatu vatu ir Vanuatu valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Vanuatu vatu maiņas kurss ir VUV uz USD kurss. Valūtas kods Vatu ir VUV, un valūtas simbols ir VT. Zemāk atradīsiet Vanuatu vatu kursus un valūtas konvertētāju.

Vanuatu vatu statistika

NosaukumsVanuatu vatu
SimbolsVT
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā VUV konvertācijaVUV uz USD
Populārākā VUV diagrammaVUV uz USD diagramma

Vanuatu vatu profils

MonētasBieži izmantots: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
BanknotesBieži izmantots: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
Centrālā bankaVanuatu Rezervju banka
Lietotāji
Vanuatu

