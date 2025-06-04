AFN - Afganistānas afgāns
Afganistānas afgāns ir Afganistāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Afganistānas afgāns maiņas kurss ir AFN uz USD kurss. Valūtas kods Afghāni ir AFN, un valūtas simbols ir ؋. Zemāk atradīsiet Afganistānas afgāns kursus un valūtas konvertētāju.
Afganistānas afgāns statistika
|Nosaukums
|Afganistānas afgāns
|Simbols
|؋
|Mazākā vienība
|1/100 = Pul
|Mazākās vienības simbols
|Pul
|Populārākā AFN konvertācija
|AFN uz USD
|Populārākā AFN diagramma
|AFN uz USD diagramma
Afganistānas afgāns profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ؋1, ؋2, ؋5
|Banknotes
|Bieži izmantots: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Centrālā banka
|Da Afganistānas banka
|Lietotāji
Afganistāna
Afganistāna
