  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. AFN

afn
AFN - Afganistānas afgāns

Afganistānas afgāns ir Afganistāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Afganistānas afgāns maiņas kurss ir AFN uz USD kurss. Valūtas kods Afghāni ir AFN, un valūtas simbols ir ؋. Zemāk atradīsiet Afganistānas afgāns kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

afn
AFNAfganistānas afgāns

Afganistānas afgāns statistika

NosaukumsAfganistānas afgāns
Simbols؋
Mazākā vienība1/100 = Pul
Mazākās vienības simbolsPul
Populārākā AFN konvertācijaAFN uz USD
Populārākā AFN diagrammaAFN uz USD diagramma

Afganistānas afgāns profils

MonētasBieži izmantots: ؋1, ؋2, ؋5
BanknotesBieži izmantots: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
Centrālā bankaDa Afganistānas banka
Lietotāji
Afganistāna

Kāpēc jūs interesē AFN?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt AFN e-pasta atjauninājumusIegūt AFN kursus savā tālrunīIegūt AFN valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17747
GBP / EUR1.14714
USD / JPY156.467
GBP / USD1.35073
USD / CHF0.789025
USD / CAD1.36566
EUR / JPY184.236
AUD / USD0.671477

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%