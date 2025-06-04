IQD - Irākas dinārs
Irākas dinārs ir Irāka valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Irākas dinārs maiņas kurss ir IQD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir IQD, un valūtas simbols ir ع.د. Zemāk atradīsiet Irākas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: IQD var tikt redenominēts.
Britu okupācijas laikā Pirmajā pasaules karā Indijas rūpija tika ieviesta kā pirmā oficiālā valūta Irākā. 1932. gadā Irākas dinārs nomainīja rūpiju ar kursu 1 dinārs pret 11 rūpijām un līdz 1959. gadam bija piesaistīts Lielbritānijas mārciņai. Piesaistīšana tika mainīta uz ASV dolāru ar kursu 1 IQD pret 2.8 USD. Pēc 1991. gada Persijas līča kara iepriekš izmantotā Šveices drukāšanas tehnoloģija nebija pieejama, kā rezultātā jaunās banknotes bija sliktākas kvalitātes. Iepriekšējās Irākas dināra versijas sāka saukt par Šveices dināriem. Pārmērīgas valdības drukāšanas dēļ jaunā emisija, dinārs ātri devalvējas. Jauni dināra monētas un banknotes tika izdotas 2003. gadā, lai aizstātu vecās Sadama banknotes un izveidotu vienotu valūtu.
2010. gadā Irākas Centrālā banka paziņoja par plāniem veikt dināra redenomināciju, lai atvieglotu skaidras naudas darījumus. Nodoms bija no banknošu nominālās vērtības izņemt trīs nulles; taču dināra faktiskā vērtība paliktu nemainīga. Lai gan paziņojumā tika norādīts, ka izmaiņas notiks līdz 2010. gada beigām, nekāda redenominācija nenotika. Kā norādījusi Irākas Centrālā banka, viņu uzdevums ir "nodrošināt iekšējo cenu stabilitāti un veicināt stabilu konkurētspējīgu tirgus balstītu finanšu sistēmu." Lai iegūtu vairāk informācijas par redenomināciju, izlasiet "Irāka plāno valūtas redenomināciju."
Irākas dinārs statistika
|Nosaukums
|Irākas dinārs
|Simbols
|د.ع
|Mazākā vienība
|1/1000 = fils
|Mazākās vienības simbols
|fils
|Populārākā IQD konvertācija
|IQD uz USD
|Populārākā IQD diagramma
|IQD uz USD diagramma
Irākas dinārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: د.ع25, د.ع50, د.ع100
|Banknotes
|Bieži izmantots: د.ع50, د.ع100, د.ع250, د.ع500, د.ع1000, د.ع5000, د.ع10000, د.ع25000
|Centrālā banka
|Irākas Centrālā banka
|Lietotāji
Irāka
Irāka
Kāpēc jūs interesē IQD?
Es vēlos...Abonēt IQD e-pasta atjauninājumusIegūt IQD kursus savā tālrunīIegūt IQD valūtas datu API savam uzņēmumam