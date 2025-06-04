UGX - Ugandas šiliņš
Ugandas šiliņš ir Uganda valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ugandas šiliņš maiņas kurss ir UGX uz USD kurss. Valūtas kods Šiliņi ir UGX, un valūtas simbols ir USh. Zemāk atradīsiet Ugandas šiliņš kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: No 2013. gada 30. marta 1987. gada UGX sērija vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis. Valūtu varēs apmainīt jebkurā komerciālajā bankā līdz 2013. gada 30. maijam un jebkurā Ugandas bankas filiālē līdz 2013. gada 30. decembrim.
Pirms 1900. gadiem viena no agrākajām valūtas formām, kas tika izmantota Ugandā, bija Indijas rūpija. 1906. gadā Austrumāfrikas rūpija nomainīja Indijas rūpiju un tika izmantota visā Ugandā, Kenijā un Tanganjikā. Austrumāfrikas florīns nomainīja rūpiju par vienādu vērtību 1920. gadā, bet tikai gadu vēlāk Austrumāfrikas valūtas padome ieviesa Austrumāfrikas šiliņu; tas bija piesaistīts vienam šiliņam sterliņu un tā vērtība bija 2 šiliņi pret 1 florīnu.
1966. gadā tika izveidota Ugandas banka un tika ieviests pirmais Ugandas šiliņš. Banknošu un monētu dizains mainījās vairākkārt, ņemot vērā režīma izmaiņas. Augstas inflācijas dēļ 1987. gadā tika izveidots jauns šiliņš ar kursu 100 veco šiliņu pret 1 jauno. 2013. gada martā 1987. gada UGX sērija tika demonetizēta, un 2013. gada aprīlī mazā valūtas vienība tika mainīta no 100 uz 0.
Ugandas šiliņš statistika
|Nosaukums
|Ugandas šiliņš
|Simbols
|UGX
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā UGX konvertācija
|UGX uz USD
|Populārākā UGX diagramma
|UGX uz USD diagramma
Ugandas šiliņš profils
|Monētas
|Bieži izmantots: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
|Banknotes
|Bieži izmantots: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
|Centrālā banka
|Ugandas banka
|Lietotāji
Uganda
Uganda
