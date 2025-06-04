  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. UGX

ugx
UGX - Ugandas šiliņš

Ugandas šiliņš ir Uganda valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ugandas šiliņš maiņas kurss ir UGX uz USD kurss. Valūtas kods Šiliņi ir UGX, un valūtas simbols ir USh. Zemāk atradīsiet Ugandas šiliņš kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: No 2013. gada 30. marta 1987. gada UGX sērija vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis. Valūtu varēs apmainīt jebkurā komerciālajā bankā līdz 2013. gada 30. maijam un jebkurā Ugandas bankas filiālē līdz 2013. gada 30. decembrim.

Izvēlieties valūtu

ugx
UGXUgandas šiliņš

Pirms 1900. gadiem viena no agrākajām valūtas formām, kas tika izmantota Ugandā, bija Indijas rūpija. 1906. gadā Austrumāfrikas rūpija nomainīja Indijas rūpiju un tika izmantota visā Ugandā, Kenijā un Tanganjikā. Austrumāfrikas florīns nomainīja rūpiju par vienādu vērtību 1920. gadā, bet tikai gadu vēlāk Austrumāfrikas valūtas padome ieviesa Austrumāfrikas šiliņu; tas bija piesaistīts vienam šiliņam sterliņu un tā vērtība bija 2 šiliņi pret 1 florīnu.

1966. gadā tika izveidota Ugandas banka un tika ieviests pirmais Ugandas šiliņš. Banknošu un monētu dizains mainījās vairākkārt, ņemot vērā režīma izmaiņas. Augstas inflācijas dēļ 1987. gadā tika izveidots jauns šiliņš ar kursu 100 veco šiliņu pret 1 jauno. 2013. gada martā 1987. gada UGX sērija tika demonetizēta, un 2013. gada aprīlī mazā valūtas vienība tika mainīta no 100 uz 0.

Ugandas šiliņš statistika

NosaukumsUgandas šiliņš
SimbolsUGX
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā UGX konvertācijaUGX uz USD
Populārākā UGX diagrammaUGX uz USD diagramma

Ugandas šiliņš profils

MonētasBieži izmantots: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
BanknotesBieži izmantots: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
Centrālā bankaUgandas banka
Lietotāji
Uganda

Kāpēc jūs interesē UGX?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt UGX e-pasta atjauninājumusIegūt UGX kursus savā tālrunīIegūt UGX valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789534
USD / CAD1.36730
EUR / JPY184.349
AUD / USD0.670936

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%