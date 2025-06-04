  1. Sākums
MVR - Maldīvijas rūfija

Maldīvijas rūfija ir Maldīvija (Maldīvu salas) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Maldīvijas rūfija maiņas kurss ir MVR uz USD kurss. Valūtas kods Rufiyaa ir MVR, un valūtas simbols ir Rf. Zemāk atradīsiet Maldīvijas rūfija kursus un valūtas konvertētāju.

Maldīvijas rūfija statistika

NosaukumsMaldīvijas rūfija
SimbolsRufiyaa
Mazākā vienība1/100 = Laari
Mazākās vienības simbolsLaari
Populārākā MVR konvertācijaMVR uz USD
Populārākā MVR diagrammaMVR uz USD diagramma

Maldīvijas rūfija profils

MonētasBieži izmantots: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
BanknotesBieži izmantots: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
Centrālā bankaMaldīvijas Monetārā iestāde
Lietotāji
Maldīvija (Maldīvu salas)

