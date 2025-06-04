MVR - Maldīvijas rūfija
Maldīvijas rūfija ir Maldīvija (Maldīvu salas) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Maldīvijas rūfija maiņas kurss ir MVR uz USD kurss. Valūtas kods Rufiyaa ir MVR, un valūtas simbols ir Rf. Zemāk atradīsiet Maldīvijas rūfija kursus un valūtas konvertētāju.
Maldīvijas rūfija statistika
|Nosaukums
|Maldīvijas rūfija
|Simbols
|Rufiyaa
|Mazākā vienība
|1/100 = Laari
|Mazākās vienības simbols
|Laari
|Populārākā MVR konvertācija
|MVR uz USD
|Populārākā MVR diagramma
|MVR uz USD diagramma
Maldīvijas rūfija profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Banknotes
|Bieži izmantots: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Centrālā banka
|Maldīvijas Monetārā iestāde
|Lietotāji
Maldīvija (Maldīvu salas)
Maldīvija (Maldīvu salas)
Kāpēc jūs interesē MVR?
