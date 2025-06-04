  1. Sākums
SLE - Sjerraleones leone

Sjerraleones leone ir Sierra Leone valūta. Valūtas kods Leoni ir SLE. Zemāk atradīsiet Sjerraleones leone kursus un valūtas konvertētāju.

SLE un SLL ir likumīgs maksāšanas līdzeklis līdz 2023. gada martam, saskaņā ar ISO 4217 GROZĪJUMU NUMURS 173, kas tika izlaists 2022. gada 23. septembrī.

Sjerraleones leone statistika

NosaukumsSjerraleones leone
SimbolsLe
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsc

Sjerraleones leone profils

MonētasBieži izmantots: Le10, Le50, Le100, Le500
BanknotesBieži izmantots: Le1, Le2, Le5, Le10
Centrālā bankaSierra Leone banka

