SLE - Sjerraleones leone
Sjerraleones leone ir Sierra Leone valūta. Valūtas kods Leoni ir SLE. Zemāk atradīsiet Sjerraleones leone kursus un valūtas konvertētāju.
SLE un SLL ir likumīgs maksāšanas līdzeklis līdz 2023. gada martam, saskaņā ar ISO 4217 GROZĪJUMU NUMURS 173, kas tika izlaists 2022. gada 23. septembrī.
Sjerraleones leone statistika
|Nosaukums
|Sjerraleones leone
|Simbols
|Le
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|c
Sjerraleones leone profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Le10, Le50, Le100, Le500
|Banknotes
|Bieži izmantots: Le1, Le2, Le5, Le10
|Centrālā banka
|Sierra Leone banka
