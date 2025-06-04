XDR - SVF speciālās aizņēmuma tiesības
SVF speciālās aizņēmuma tiesības ir Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais SVF speciālās aizņēmuma tiesības maiņas kurss ir XDR uz USD kurss. Valūtas kods Īpašie aizņēmuma tiesības ir XDR. Zemāk atradīsiet SVF speciālās aizņēmuma tiesības kursus un valūtas konvertētāju.
SVF speciālās aizņēmuma tiesības statistika
|Nosaukums
|SVF speciālās aizņēmuma tiesības
|Simbols
|Īpašie aizņēmuma tiesības
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā XDR konvertācija
|XDR uz USD
|Populārākā XDR diagramma
|XDR uz USD diagramma
SVF speciālās aizņēmuma tiesības profils
|Lietotāji
Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)
Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)
Kāpēc jūs interesē XDR?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt XDR e-pasta atjauninājumusIegūt XDR kursus savā tālrunīIegūt XDR valūtas datu API savam uzņēmumam