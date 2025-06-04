  1. Sākums
XDR - SVF speciālās aizņēmuma tiesības

SVF speciālās aizņēmuma tiesības ir Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais SVF speciālās aizņēmuma tiesības maiņas kurss ir XDR uz USD kurss. Valūtas kods Īpašie aizņēmuma tiesības ir XDR. Zemāk atradīsiet SVF speciālās aizņēmuma tiesības kursus un valūtas konvertētāju.

XDRSVF speciālās aizņēmuma tiesības

SVF speciālās aizņēmuma tiesības statistika

NosaukumsSVF speciālās aizņēmuma tiesības
SimbolsĪpašie aizņēmuma tiesības
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā XDR konvertācijaXDR uz USD
Populārākā XDR diagrammaXDR uz USD diagramma

SVF speciālās aizņēmuma tiesības profils

Lietotāji
Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)

