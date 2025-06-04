  1. Sākums
ggp
GGP - Gērnsijas mārciņa

Gērnsijas mārciņa ir Gērnsija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gērnsijas mārciņa maiņas kurss ir GGP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir GGP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Gērnsijas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.

Gērnsijas mārciņa statistika

NosaukumsGērnsijas mārciņa
Simbols£
Mazākā vienība1/100 = Penny
Mazākās vienības simbolsp
Populārākā GGP konvertācijaGGP uz USD
Populārākā GGP diagrammaGGP uz USD diagramma

Gērnsijas mārciņa profils

MonētasBieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BanknotesBieži izmantots: £1, £5, £10, £20, £50
Lietotāji
Gērnsija

