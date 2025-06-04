GGP - Gērnsijas mārciņa
Gērnsijas mārciņa ir Gērnsija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gērnsijas mārciņa maiņas kurss ir GGP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir GGP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Gērnsijas mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.
Gērnsijas mārciņa statistika
|Nosaukums
|Gērnsijas mārciņa
|Simbols
|£
|Mazākā vienība
|1/100 = Penny
|Mazākās vienības simbols
|p
|Populārākā GGP konvertācija
|GGP uz USD
|Populārākā GGP diagramma
|GGP uz USD diagramma
Gērnsijas mārciņa profils
|Monētas
|Bieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Banknotes
|Bieži izmantots: £1, £5, £10, £20, £50
|Lietotāji
Gērnsija
Gērnsija
Kāpēc jūs interesē GGP?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt GGP e-pasta atjauninājumusIegūt GGP kursus savā tālrunīIegūt GGP valūtas datu API savam uzņēmumam