ERN - Eritrejas nakfa

Eritrejas nakfa ir Eritreja valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Eritrejas nakfa maiņas kurss ir ERN uz USD kurss. Valūtas kods Nakfas ir ERN, un valūtas simbols ir Nfk. Zemāk atradīsiet Eritrejas nakfa kursus un valūtas konvertētāju.

Eritrejas nakfa statistika

NosaukumsEritrejas nakfa
SimbolsNkf
Mazākā vienība1/100 = centi
Mazākās vienības simbolscenti
Populārākā ERN konvertācijaERN uz USD
Populārākā ERN diagrammaERN uz USD diagramma

Eritrejas nakfa profils

Centrālā bankaEritrejas banka
Lietotāji
Eritreja

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.637
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.790095
USD / CAD1.36657
EUR / JPY184.283
AUD / USD0.670773

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%