ERN - Eritrejas nakfa
Eritrejas nakfa ir Eritreja valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Eritrejas nakfa maiņas kurss ir ERN uz USD kurss. Valūtas kods Nakfas ir ERN, un valūtas simbols ir Nfk. Zemāk atradīsiet Eritrejas nakfa kursus un valūtas konvertētāju.
Eritrejas nakfa statistika
|Nosaukums
|Eritrejas nakfa
|Simbols
|Nkf
|Mazākā vienība
|1/100 = centi
|Mazākās vienības simbols
|centi
|Populārākā ERN konvertācija
|ERN uz USD
|Populārākā ERN diagramma
|ERN uz USD diagramma
Eritrejas nakfa profils
|Centrālā banka
|Eritrejas banka
|Lietotāji
Eritreja
Eritreja
Kāpēc jūs interesē ERN?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt ERN e-pasta atjauninājumusIegūt ERN kursus savā tālrunīIegūt ERN valūtas datu API savam uzņēmumam