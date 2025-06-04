  1. Sākums
XPF - CFP franks

CFP franks ir Francijas Klusā okeāna tirdzniecības punkti (CFP) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais CFP franks maiņas kurss ir XPF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir XPF, un valūtas simbols ir ₣. Zemāk atradīsiet CFP franks kursus un valūtas konvertētāju.

CFP franks statistika

NosaukumsCFP franks
Simbolsfrancs
Mazākā vienība1/100 = Centīme
Mazākās vienības simbolsCentīme
Populārākā XPF konvertācijaXPF uz USD
Populārākā XPF diagrammaXPF uz USD diagramma

CFP franks profils

MonētasBieži izmantots: francs1, francs2, francs5, francs10, francs20, francs50, francs100
BanknotesBieži izmantots: francs500, francs1000, francs5000, francs10000
Centrālā bankaPārrobežu emisijas institūts
Lietotāji
Francijas Klusā okeāna tirdzniecības punkti (CFP), Francijas Polinēzija, Jaunā Kaledonija, Valisa un Futuna salas

