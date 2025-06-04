XPF - CFP franks
CFP franks ir Francijas Klusā okeāna tirdzniecības punkti (CFP) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais CFP franks maiņas kurss ir XPF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir XPF, un valūtas simbols ir ₣. Zemāk atradīsiet CFP franks kursus un valūtas konvertētāju.
CFP franks statistika
|Nosaukums
|CFP franks
|Simbols
|francs
|Mazākā vienība
|1/100 = Centīme
|Mazākās vienības simbols
|Centīme
|Populārākā XPF konvertācija
|XPF uz USD
|Populārākā XPF diagramma
|XPF uz USD diagramma
CFP franks profils
|Monētas
|Bieži izmantots: francs1, francs2, francs5, francs10, francs20, francs50, francs100
|Banknotes
|Bieži izmantots: francs500, francs1000, francs5000, francs10000
|Centrālā banka
|Pārrobežu emisijas institūts
|Lietotāji
Francijas Klusā okeāna tirdzniecības punkti (CFP), Francijas Polinēzija, Jaunā Kaledonija, Valisa un Futuna salas
Francijas Klusā okeāna tirdzniecības punkti (CFP), Francijas Polinēzija, Jaunā Kaledonija, Valisa un Futuna salas
Kāpēc jūs interesē XPF?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt XPF e-pasta atjauninājumusIegūt XPF kursus savā tālrunīIegūt XPF valūtas datu API savam uzņēmumam