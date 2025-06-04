ZWG - Zimbabves dolārs
Zimbabves dolārs ir Zimbabve valūta. Valūtas kods Dollari ir ZWG. Zemāk atradīsiet Zimbabves dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Zimbabves dolārs statistika
|Nosaukums
|Zimbabves dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
Zimbabves dolārs profils
|Centrālā banka
|Zimbabves Rezervju banka
Kāpēc jūs interesē ZWG?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt ZWG e-pasta atjauninājumusIegūt ZWG kursus savā tālrunīIegūt ZWG valūtas datu API savam uzņēmumam