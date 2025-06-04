NIO - Nikaragvas kordoba
Nikaragvas kordoba ir Nikaragva valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Nikaragvas kordoba maiņas kurss ir NIO uz USD kurss. Valūtas kods Kordobas ir NIO, un valūtas simbols ir C$. Zemāk atradīsiet Nikaragvas kordoba kursus un valūtas konvertētāju.
Nikaragvas kordoba statistika
|Nosaukums
|Nikaragvas kordoba
|Simbols
|C$
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavos
|Mazākās vienības simbols
|Centavos
|Populārākā NIO konvertācija
|NIO uz USD
|Populārākā NIO diagramma
|NIO uz USD diagramma
Nikaragvas kordoba profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
|Banknotes
|Bieži izmantots: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Centrālā banka
|Nikaragvas Centrālā banka
|Lietotāji
Nikaragva
Kāpēc jūs interesē NIO?
