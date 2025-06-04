  1. Sākums
NIO - Nikaragvas kordoba

Nikaragvas kordoba ir Nikaragva valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Nikaragvas kordoba maiņas kurss ir NIO uz USD kurss. Valūtas kods Kordobas ir NIO, un valūtas simbols ir C$. Zemāk atradīsiet Nikaragvas kordoba kursus un valūtas konvertētāju.

Nikaragvas kordoba statistika

NosaukumsNikaragvas kordoba
SimbolsC$
Mazākā vienība1/100 = Centavos
Mazākās vienības simbolsCentavos
Populārākā NIO konvertācijaNIO uz USD
Populārākā NIO diagrammaNIO uz USD diagramma

Nikaragvas kordoba profils

MonētasBieži izmantots: Centavos5, Centavos10, Centavos25, Centavos50, C$1, C$5, C$10
BanknotesBieži izmantots: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
Centrālā bankaNikaragvas Centrālā banka
Lietotāji
Nikaragva

