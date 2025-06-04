LVL - Latvijas lats
Latvijas lats ir Latvija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Latvijas lats maiņas kurss ir LVL uz USD kurss. Valūtas kods Lati ir LVL, un valūtas simbols ir Ls. Zemāk atradīsiet Latvijas lats kursus un valūtas konvertētāju.
Latvijas Lats tika aizvietots ar eiro 2014. gada 1. janvārī. Lats vairs netiek pieņemts kā likumīgs maksāšanas līdzeklis kopš 2014. gada 15. janvāra.
Latvijas lats statistika
|Nosaukums
|Latvijas lats
|Simbols
|Ls
|Mazākā vienība
|1/100 = Santīmi
|Mazākās vienības simbols
|Santīmi
|Populārākā LVL konvertācija
|LVL uz USD
|Populārākā LVL diagramma
|LVL uz USD diagramma
Latvijas lats profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Santīmi1, Santīmi2, Santīmi5, Santīmi10, Santīmi20, Santīmi50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Banknotes
|Bieži izmantots: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Centrālā banka
|Latvijas Banka
|Lietotāji
Latvija
