  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. LVL

lvl
LVL - Latvijas lats

Latvijas lats ir Latvija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Latvijas lats maiņas kurss ir LVL uz USD kurss. Valūtas kods Lati ir LVL, un valūtas simbols ir Ls. Zemāk atradīsiet Latvijas lats kursus un valūtas konvertētāju.

Latvijas Lats tika aizvietots ar eiro 2014. gada 1. janvārī. Lats vairs netiek pieņemts kā likumīgs maksāšanas līdzeklis kopš 2014. gada 15. janvāra.

Izvēlieties valūtu

lvl
LVLLatvijas lats

Latvijas lats statistika

NosaukumsLatvijas lats
SimbolsLs
Mazākā vienība1/100 = Santīmi
Mazākās vienības simbolsSantīmi
Populārākā LVL konvertācijaLVL uz USD
Populārākā LVL diagrammaLVL uz USD diagramma

Latvijas lats profils

MonētasBieži izmantots: Santīmi1, Santīmi2, Santīmi5, Santīmi10, Santīmi20, Santīmi50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
BanknotesBieži izmantots: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
Centrālā bankaLatvijas Banka
Lietotāji
Latvija

Kāpēc jūs interesē LVL?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt LVL e-pasta atjauninājumusIegūt LVL kursus savā tālrunīIegūt LVL valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.583
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789862
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670967

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%