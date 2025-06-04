Валутна енциклопедия

- Начало
Валутната енциклопедия на XE предлага валутни курсове, форекс новини и факти за всяка световна валута като щатския долар и еврото. Можете също да научите за услугите, налични за всяка валута, като парични преводи, валутни данни и други.
Разгледайте всички валути
POPULAR
A
B
BAM - Босненска конвертируема марка
BBD - Барбадоски долар
BCH - Биткойн Кеш
BDT - Бангладешка така
BGN - Български лев
BHD - Бахрейнски динар
BIF - Бурунди франк
BMD - Бермудски долар
BND - Брунейски долар
BOB - Боливийско боливиано
BRL - Бразилски реал
BSD - Бахамски долар
BTC - Биткойн
BTN - Бутански нгултрум
BWP - Ботсванска пула
BYN - Беларуска рубла
BYR - Беларуска рубла
BZD - Белизийски долар
C
D
E
G
H
I
K
L
M
MAD - Марокански дирхам
MDL - Молдовска лея
MGA - Малагасийско ариари
MKD - Македонски денар
MMK - Мианмарски кият
MNT - Монголски тугрик
MOP - Макао патака
MRU - Мавританска угия
MUR - Маврицийска рупия
MVR - Малдивска руфия
MWK - Малавийска квача
MXN - Мексиканско песо
MYR - Малайзийски рингит
MZN - Мозамбикски метикал
N
P
S
SAR - Саудитски риал
SBD - Долар на Соломоновите острови
SCR - Сейшелска рупия
SDG - Суданска лира
SEK - Шведска крона
SGD - Сингапурски долар
SHP - Лира на Света Елена
SLE - Сиералеонско леоне
SLL - Сиералеонско леоне
SOS - Сомалийски шилинг
SPL - Себоргско луиджино
SRD - Суринамски долар
STN - Сао-томеанска добра
SVC - Салвадорски колон
SYP - Сирийска лира
SZL - Свазилендски лилангени
T
U
X