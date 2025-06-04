Валутна енциклопедия

  1. Начало
Валутната енциклопедия на XE предлага валутни курсове, форекс новини и факти за всяка световна валута като щатския долар и еврото. Можете също да научите за услугите, налични за всяка валута, като парични преводи, валутни данни и други.

usd
USDЩатски долар

ada
ADA - Кардано
aed
AED - Емиратски дирхам
afn
AFN - Афганистански афган
all
ALL - Албански лек
amd
AMD - Арменски драм
ang
ANG - Нидерландски гулден
aoa
AOA - Анголска кванза
ars
ARS - Аржентинско песо
aud
AUD - Австралийски долар
awg
AWG - Арубски или нидерландски гулден
azn
AZN - Азербайджански манат
bam
BAM - Босненска конвертируема марка
bbd
BBD - Барбадоски долар
bch
BCH - Биткойн Кеш
bdt
BDT - Бангладешка така
bgn
BGN - Български лев
bhd
BHD - Бахрейнски динар
bif
BIF - Бурунди франк
bmd
BMD - Бермудски долар
bnd
BND - Брунейски долар
bob
BOB - Боливийско боливиано
brl
BRL - Бразилски реал
bsd
BSD - Бахамски долар
btc
BTC - Биткойн
btn
BTN - Бутански нгултрум
bwp
BWP - Ботсванска пула
byn
BYN - Беларуска рубла
byr
BYR - Беларуска рубла
bzd
BZD - Белизийски долар
cad
CAD - Канадски долар
cdf
CDF - Конгоански франк
chf
CHF - Швейцарски франк
clp
CLP - Чилийско песо
cny
CNY - Китайски юан ренминби
cop
COP - Колумбийско песо
crc
CRC - Костарикански колон
cuc
CUC - Кубинско конвертируемо песо
cup
CUP - Кубинско песо
cve
CVE - Кабоверденско ескудо
czk
CZK - Чешка крона
djf
DJF - Джибутски франк
dkk
DKK - Датска крона
doge
DOGE - Доджкойн
dop
DOP - Доминиканско песо
dot
DOT - Полкадот
dzd
DZD - Алжирски динар
eek
EEK - Естонска крона
egp
EGP - Египетска лира
ern
ERN - Еритрейска накфа
etb
ETB - Етиопски бир
eth
ETH - Етериум
eur
EUR - Евро
fjd
FJD - Фиджийски долар
fkp
FKP - Фолкландска лира
gbp
GBP - Британска лира
gel
GEL - Грузинска лари
ggp
GGP - Гърнсийска лира
ghs
GHS - Ганайско седи
gip
GIP - Гибралтарска лира
gmd
GMD - Гамбийско даласи
gnf
GNF - Гвинейски франк
gtq
GTQ - Гватемалски кетцал
gyd
GYD - Гаянски долар
hkd
HKD - Хонконгски долар
hnl
HNL - Хондураска лемпира
hrk
HRK - Хърватска куна
htg
HTG - Хаитянски гурд
huf
HUF - Унгарски форинт
idr
IDR - Индонезийска рупия
ils
ILS - Израелски шекел
imp
IMP - Лира на Остров Ман
inr
INR - Индийска рупия
iqd
IQD - Иракски динар
irr
IRR - Ирански риал
isk
ISK - Исландска крона
jep
JEP - Джърси лира
jmd
JMD - Ямайски долар
jod
JOD - Йордански динар
jpy
JPY - Японска йена
kes
KES - Кенийски шилинг
kgs
KGS - Киргизстански сом
khr
KHR - Камбоджански риел
kmf
KMF - Коморски франк
kpw
KPW - Севернокорейски вон
krw
KRW - Южнокорейски вон
kwd
KWD - Кувейтски динар
kyd
KYD - Кайманов долар
kzt
KZT - Казахстанско тенге
lak
LAK - Лаоски кип
lbp
LBP - Ливанска лира
link
LINK - Чейнлинк
lkr
LKR - Шриланкска рупия
lrd
LRD - Либерийски долар
lsl
LSL - Басотско лоти
ltc
LTC - Лайткойн
ltl
LTL - Литовски лит
luna
LUNA - Тера
lvl
LVL - Латвийски лат
lyd
LYD - Либийски динар
mad
MAD - Марокански дирхам
mdl
MDL - Молдовска лея
mga
MGA - Малагасийско ариари
mkd
MKD - Македонски денар
mmk
MMK - Мианмарски кият
mnt
MNT - Монголски тугрик
mop
MOP - Макао патака
mru
MRU - Мавританска угия
mur
MUR - Маврицийска рупия
mvr
MVR - Малдивска руфия
mwk
MWK - Малавийска квача
mxn
MXN - Мексиканско песо
myr
MYR - Малайзийски рингит
mzn
MZN - Мозамбикски метикал
nad
NAD - Намибийски долар
ngn
NGN - Нигерийска найра
nio
NIO - Никарагуанска кордоба
nok
NOK - Норвежка крона
npr
NPR - Непалска рупия
nzd
NZD - Новозеландски долар
omr
OMR - Омански риал
pab
PAB - Панамска балбоа
pen
PEN - Перуански сол
pgk
PGK - Папуа-новогвинейска кина
php
PHP - Филипинско песо
pkr
PKR - Пакистанска рупия
pln
PLN - Полска злота
pyg
PYG - Парагвайско гуарани
qar
QAR - Катарски риал
ron
RON - Румънска лея
rsd
RSD - Сръбски динар
rub
RUB - Руска рубла
rwf
RWF - Руандийски франк
sar
SAR - Саудитски риал
sbd
SBD - Долар на Соломоновите острови
scr
SCR - Сейшелска рупия
sdg
SDG - Суданска лира
sek
SEK - Шведска крона
sgd
SGD - Сингапурски долар
shp
SHP - Лира на Света Елена
sle
SLE - Сиералеонско леоне
sll
SLL - Сиералеонско леоне
sos
SOS - Сомалийски шилинг
spl
SPL - Себоргско луиджино
srd
SRD - Суринамски долар
stn
STN - Сао-томеанска добра
svc
SVC - Салвадорски колон
syp
SYP - Сирийска лира
szl
SZL - Свазилендски лилангени
thb
THB - Тайландски бат
tjs
TJS - Таджикистански сомони
tmt
TMT - Туркменски манат
tnd
TND - Тунизийски динар
top
TOP - Тонганска паанга
try
TRY - Турска лира
ttd
TTD - Тринидадски долар
tvd
TVD - Тувалуански долар
twd
TWD - Тайвански нов долар
tzs
TZS - Танзанийски шилинг
uah
UAH - Украинска гривна
ugx
UGX - Угандийски шилинг
uni
UNI - Юнисуап
usd
USD - Щатски долар
uyu
UYU - Уругвайско песо
uzs
UZS - Узбекски сум
vef
VEF - Венецуелски боливар
ves
VES - Венецуелски боливар
vnd
VND - Виетнамски донг
vuv
VUV - Вануатско вату
wst
WST - Самоанска тала
xaf
XAF - Централноафрикански франк
xag
XAG - Сребърна унция
xau
XAU - Златна унция
xcd
XCD - Източнокарибски долар
xcg
XCG - Карибски гулден
xdr
XDR - Специални права на тираж на МВФ
xlm
XLM - Стелар Лумен
xof
XOF - CFA франк
xpd
XPD - Паладиева унция
xpf
XPF - CFP франк
xpt
XPT - Платинена унция
xrp
XRP - Рипъл
yer
YER - Йеменски риал
zar
ZAR - Южноафрикански ранд
zmk
ZMK - Замбийска квача
zmw
ZMW - Замбийска квача
zwd
ZWD - Зимбабвийски долар
zwg
ZWG - Зимбабвийски долар
zwl
ZWL - Зимбабвийски долар

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17851
GBP / EUR1.14644
USD / JPY156.439
GBP / USD1.35109
USD / CHF0.788500
USD / CAD1.36550
EUR / JPY184.365
AUD / USD0.671716

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%