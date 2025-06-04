  1. Начало
BOB - Боливийско боливиано

Боливийско боливиано е валутата на Боливия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Боливийско боливиано е курсът BOB към USD. Валутният код за Боливиано е BOB, а символът на валутата е $b. По-долу ще намерите курсове за Боливийско боливиано и валутен конвертор.

Статистика за Боливийско боливиано

ИмеБоливийско боливиано
Символ$b
По-малка единица1/100 = Сентаво
Символ на по-малка единицаСентаво
Най-популярно конвертиране на BOBBOB към USD
Най-популярна графика за BOBГрафика BOB към USD

Профил на Боливийско боливиано

МонетиЧесто използвани: Сентаво10, Сентаво20, Сентаво50, $b1, $b2, $b5
БанкнотиЧесто използвани: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Централна банкаЦентрална банка на Боливия
Потребители
Боливия

