BOB - Боливийско боливиано
Боливийско боливиано е валутата на Боливия. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Боливийско боливиано е курсът BOB към USD. Валутният код за Боливиано е BOB, а символът на валутата е $b. По-долу ще намерите курсове за Боливийско боливиано и валутен конвертор.
Статистика за Боливийско боливиано
|Име
|Боливийско боливиано
|Символ
|$b
|По-малка единица
|1/100 = Сентаво
|Символ на по-малка единица
|Сентаво
|Най-популярно конвертиране на BOB
|BOB към USD
|Най-популярна графика за BOB
|Графика BOB към USD
Профил на Боливийско боливиано
|Монети
|Често използвани: Сентаво10, Сентаво20, Сентаво50, $b1, $b2, $b5
|Банкноти
|Често използвани: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Централна банка
|Централна банка на Боливия
|Потребители
Боливия
Боливия
Защо се интересувате от BOB?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за BOBВзема курсове за BOB на телефона сиВзема API за валутни данни за BOB за моя бизнес