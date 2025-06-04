- Home
Най-надеждният API за данни за валути в света
С над 30-годишен опит в областта на валутните операции и валутите, нашият API за валутни данни предоставя точни и надеждни данни за обмен на валута в реално време за стотици световни валути. Нашите лихвени проценти се получават директно от доставчици на финансови данни и централни банки.
Точни и надеждни данни в реално време за над 220 световни валути
API за валутни данни на Xe е интегриран с над 100 високо реномирани глобални източника. Това ни позволява да предлагаме най-точните и актуални данни. Динамично откриваме и филтрираме всички грешки, като ви предоставяме API за валута и данни, на които можете да разчитате.
Лесно и бързо изпълнение
Нашият API за данни за валути е създаден за разработчици. Ние улесняваме включването към съществуващия ви софтуер. Ще получите SDK за Java, NodeJS, PHP и Python.
Инструменти за конвертиране на валута и курсове
Получете повече от данни в реално време. XECD предлага исторически курсове, средни месечни стойности, волатилност на валутите и възможност за добавяне на персонализиран марж върху курсовете.
220+ валути, метали и криптовалути
Нашият API за валутни данни предлага стотици световни валути, благородни метали, избрани криптовалути и точни курсове на централните банки.
Точни, надеждни и актуални тарифи
Преглеждайте актуализираните цени на всеки 60 секунди. С помощта на нашия смесител на валути Xe гарантира, че API за валутни данни има най-точните глобални курсове.
Мощен и мащабируем API за данни за валути
API за валутни данни на Xe се използва от хиляди фирми - от МСП до компании от класацията Fortune 500 във всички отрасли. С нашия API за конвертиране на валута FX ще получите гарантирана наличност, мащабируеми обеми и отговори в рамките на милисекунди. Лесно го интегрирайте с текущия си софтуер, включително Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP и др.
Обширна документация на API
Нашата подробна документация за API за валутата е пълна с прости инструкции и примери за код за лесно внедряване.
Нетехническо ръководство за бърз старт - Тествайте нашия API с безплатната си пробна версия
Техническа спецификация PDF - Мощен JSON API, създаден за разработчици
Xe
Currency Data Swagger - Достъп до SDK от страна на клиента и сървъра
Нашето API хранилище GitHub - Използвайте максимално нашия API за валутни данни
Изберете своя пакет
API за валутни данни на Xe осигурява надеждни обменни курсове за нуждите на бизнеса ви. Изберете честотата на актуализациите на тарифите и броя на заявките за тарифи на API на месец.
Ако плановете по-долу не отговарят на нуждите ви, свържете се с нас.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Партнирайте си с нас
Търсим доставчици на софтуер, професионални ИТ услуги и партньори, които да си партнират с нас и да използват нашия API, за да създават иновативни продукти и услуги.
Партньорството с Xe Currency Data предлага стабилна инфраструктура, добре документиран API, възможности за редистрибуция, съвместно брандиране и възможности за реферални програми.
ISV
Нашият API е чудесно решение за независими доставчици на софтуер, които искат да интегрират данни за валутните курсове в своите продукти. Използвайте XECD, за да получите достъп до актуални курсове, исторически данни и др. Така подобрявате продуктите си и предоставяте по-голяма стойност на клиентите си.
Професионални ИТ услуги
XECD е лесен за използване, но някои фирми може да се нуждаят от помощ при интегрирането, персонализирането и други технически аспекти. Партнирайки си с нас, можете да предложите на клиентите си цялостно решение, което включва нашия API и вашия опит.
Препратки
Присъединете се към нашата програма за препращане за допълнителни възможности за приходи. Спечелете комисиона за всяко успешно препращане, което ни изпратите. Предлагаме и възможности за съвместно брандиране, които ви позволяват да популяризирате нашите продукти и услуги под вашата марка.
Интегриране на API за валутни данни на Xe
В Xe сме се посветили на осигуряването на качествена поддръжка. С удоволствие ще персонализираме пакета на API за валутни данни, за да отговаря на уникалния случай на използване във вашия бизнес. Ако се интересувате от партньорство с Xe, свържете се с нас.
За повече информация посетете нашата страница с често задавани въпроси.
Xe винаги търси нови идеи за споделяне на нашите глобално надеждни данни за валути. Все още имате нужда от помощ? Обадете ни се: +1 416 214-5606 - опция 1
Често задавани въпроси за API за валутни данни
API за валутни данни на Xe е лесен за разработчици инструмент, който предоставя точни данни за обменните курсове в реално време за над 220 валути от над 100 глобални източника. Приложете XECD, за да получите достъп до исторически курсове, месечни средни стойности и волатилност на валутата.
Нашият API за данни за валути е API, на който можете да разчитате, тъй като извлича курсове от над 100 финансови източника и централни банки. Ние откриваме и филтрираме всички грешки и актуализираме данните за обменните курсове на всеки 60 секунди, за да получите най-актуалната информация.
Допълнителните функции могат да варират в зависимост от пакета. Всички приложни програмни интерфейси на XECD имат:
Обменни курсове в реално време и исторически курсове
Месечни средни стойности
Данни за волатилността на валутата
Запитвания за времева рамка
Функции за персонализиране на маржа и ценообразуването
За да улесни максимално процеса на интеграция, Xe предоставя SDK на Java, NodeJS, PHP и Python. Предоставяме и обширна документация за API, като нетехническо ръководство за бързо стартиране, PDF с техническа спецификация и хранилище в GitHub.
API на Xe е мащабируем и може да се интегрира с платформи като Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP и др. В зависимост от пакета, приложното поле за данни за валутата работи с ERP, CRM и SaaS приложения.
Да! Xe предлага безплатна пробна версия, за да можете да проучите възможностите на API и да видите как се вписва във вашата софтуерна среда. Опитайте сами, без да се ангажирате, преди да изберете пакет.