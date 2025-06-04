Международни парични преводи и конвертиране на световна валута
Водещ световен лидер в конвертирането на валута и глобалните парични преводи от над 30 години
Конвертиране на глобална валута
Искате да извършите големи преводи?
Можем да предложим по-добри курсове от конкурентите
Изпращане на пари онлайн
Лесни международни парични преводи
В Xe правим изпращането на пари бързо, сигурно и удобно. Само с няколко кликвания можете да изпратите пари в над 190 държави по света. Присъединете се към хилядите, които ни се доверяват ежедневно за нуждите си от парични преводи.
Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.
Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.
Обменни курсове в реално време
Сравнете над 100 валути в реално време & намерете правилния момент за прехвърляне на средства
Как да изпратите пари онлайн с Xe
- 1
Регистрирайте се безплатно
Отнема само няколко минути - трябва ви само имейл адрес и сте готови да започнете!
- 2
Получете оферта
Изберете страната на местоназначение, валутата на получателя на & и сумата за изпращане, за да генерирате оферта.
- 3
Добавете получателя си
Предоставете информацията за плащане на получателя (ще ви трябват данни като име и адрес).
- 4
Потвърждаване на самоличността ви
За някои преводи може да се нуждаем от документи за самоличност, за да потвърдим, че това сте наистина вие, и да осигурим безопасността на парите ви.
- 5
Потвърждаване на офертата
Потвърдете и финансирайте превода си с банкова сметка, кредитна или дебитна карта и сте готови!
- 6
Проследяване на трансфера ви
Вижте къде са парите ви и кога пристигат при получателя. Получавате поддръжка в чат на живо, по телефон и имейл.
Управлявайте валутите си в движение с приложението Xe
Инструменти за валутата Xe
FX прозрения, усъвършенствани индикатори, новинарски емисии на живо & персонализируеми информационни табла
Международни трансфери
Сигнали за тарифи
Исторически валутни курсове
IBAN калкулатор
Валутни актуализации по имейл
API за данни за валутата Xe
Осигуряване на търговски обменни курсове на над 3000 компании в цял свят
Най-надеждният източник на валутни данни в света
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe се ползва с доверието на милиони хора по света
Xe за бизнеса
Запознайте се с обновената ни бизнес платформа, която улеснява съхраняването, управлението и изпращането на пари в чужбина - всичко това от една сметка.
Глобални плащания
Изпращайте бързи и надеждни бизнес плащания в цял свят. Извършвайте еднократни или групови плащания в над 190 държави в над 145 валути.
Сметки в няколко валути
Дръжте и управлявайте сметки в няколко валути без такси за настройка или месечни такси. Конвертирайте, когато курсът ви устройва, и изпращайте плащания незабавно.
Управление на валутния риск
Фиксирайте обменните курсове или задайте лимити, така че бизнесът ви да остане стабилен, дори когато пазарите се променят.
Интеграции и автоматизация
Свържете Xe с вашата ERP или счетоводна система или се интегрирайте директно с нашия API, за да автоматизирате плащанията, отчетите и актуализациите.
Изпращане на парични дестинации
Свързване на света
Изпратете пари до Обединени арабски емирства
Изпратете пари до Албания
Изпратете пари до Армения
Изпратете пари до Аржентина
Изпратете пари до Австралия
Изпратете пари до Азербайджан
Изпратете пари до Босна и Херцеговина
Изпратете пари до Белгия
Изпратете пари до Барбадос
Изпратете пари до Бангладеш
Изпратете пари до България
Изпратете пари до Бахрейн