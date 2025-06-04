Сравнете най-добрите обменни курсове
Сравнете обменните курсове на водещи доставчици на парични преводи, за да сте сигурни, че получавате най-добрата цена за валутните си транзакции.
Говорете с валутен експерт днес. Можем да предложим по-добри курсове от конкурентите.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
0.832700
|$0
€832.70Изпращане сега
0.826340
|$0
€826.34
-6.35 EUR
0.822946
|$0
€822.94
-9.75 EUR
0.822606
|$0
€822.60
-10.09 EUR
0.823879
|$5.00
€819.76
-12.93 EUR
Търсите вашата банка?
|Вижте всички доставчици
Търсите вашата банка?Вижте всички доставчици
Сравнявайте и отключвайте по-добри обменни курсове
Чудите се как постоянно предлагаме лихвени проценти, които надминават банковите? В Xe повечето трансфери се обработват локално, като се пропускат посредниците, които увеличават разходите и забавят работата. Това означава по-малко такси, по-малко забавяния и повече спестявания за вас.
Сравняване на стойността извън тарифите за парични преводи
Знаем, че високите цени са само началото. Парите ви заслужават специализирана експертна поддръжка, гъвкави опции за прехвърляне, високи скорости на прехвърляне и сигурност, на която можете да разчитате. Ние обединяваме всичко това, за да ви осигурим гладко и безпроблемно прехвърляне.
Изпитайте разликата в Xe
Сигурни транзакции
С усъвършенствано криптиране на данни и регулация от финансови институции в цял свят можете да се доверите, че парите ви са в безопасност.
Бързи трансфери
В Xe знаем колко е важно парите ви да достигнат до местоназначението си бързо и надеждно. Повече от 90% от нашите трансфери пристигат за минути.
Прозрачни такси
Предлагаме ясни цени без изненадващи такси. Насладете се на нашите най-добри обменни курсове и увеличете максимално трансферите си, когато изпращате с Xe.
Сравнете доставчиците и използвайте парите си по-дълго
Когато става въпрос за парични преводи, не всички доставчици осигуряват еднакъв обхват или стойност. Сравнете и вижте как нашата глобална мрежа, обхващаща 220 държави и над 35 валути, гарантира, че парите ви ще стигнат по-далеч, отколкото сте предполагали.
Сравнете валутните курсове на Xe с тези на банките
Изборът на момент за превод, когато обменните курсове са благоприятни за вас, може да е от голямо значение. Курсовете варират, така че следенето на тенденциите и изпращането на пари в точния момент значително повишават стойността на превода. Бъдете в крак с нашия конвертор на валути в реално време и изпращайте в най-подходящия момент.
Xe се ползва с доверието на милиони хора по света
Готови ли сте да започнете?
Защо да чакате? Сравнете валутните курсове с Xe и открийте най-добрата стойност за международните си парични преводи. Първият Ви трансфер е само на няколко кликвания разстояние - започнете сега и прехвърлете парите си нататък!
Често задавани въпроси
Инструментът за сравнение на валутните курсове ви позволява да прецените колко пари ще получи получателят ви въз основа на обменния курс, таксите и скоростта на превода на различните доставчици. Тя ви помага да вземате информирани решения и да получите най-добрата стойност при изпращане на пари в чужбина.
Обменните курсове могат да варират значително при различните доставчици - дори и малка разлика може да повлияе на крайната сума, която получателят ви получава. Като сравнявате тарифите и таксите, избягвате надплащането и гарантирате, че по-голяма част от парите ви ще достигнат до местоназначението си.
Някои доставчици включват скрити надценки в обменните си курсове или начисляват такси за обслужване. С Xe сме откровени по отношение на това, което плащате. Нашият инструмент за сравнение изчислява обменния курс и приложимите такси, така че да можете да видите истинската цена на превода.
"Най-добрият" обменен курс зависи както от обменния курс, така и от свързаните с него такси. Нашият инструмент за сравнение изчислява общата сума, която получателят получава след таксите, като ви помага лесно да определите най-изгодния вариант за избраната от вас валутна двойка и сума на превода.
Банките често начисляват по-високи такси и предлагат по-неконкурентни обменни курсове от специализираните услуги за парични преводи. Доставчици като Xe са създадени специално за международни парични преводи, като предлагат по-добри цени, по-бързо обслужване и прозрачни цени.
Времето за трансфер зависи от доставчика и дестинацията. В Xe повече от 90% трансфера се извършват в рамките на няколко минути. Нашият инструмент за сравнение включва времето, когато е налично, за да можете да изберете доставчик, който балансира между скоростта и разходите.