Да, има няколко стратегии, които можете да използвате, за да намалите таксите за паричните си преводи. Първо, изберете разумно начина си на плащане. Например използването на банков превод вместо кредитна карта може да намали таксите. При избора на метод е важно да балансирате между скоростта и разходите, тъй като по-бързите опции обикновено струват повече.



Времето за прехвърляне също може да помогне. Следете обменните курсове и изпращайте пари, когато курсовете са благоприятни, за да намалите общите разходи. Xe предлага инструменти, като например сигнали за лихвени проценти, които ви уведомяват, когато желаният от вас лихвен процент бъде достигнат, така че да можете да действате в подходящото за вас време и цена.



И накрая, запознайте се със структурата на таксите на вашата банка и ги сравнете с други доставчици. Знаейки как и кога се прилагат таксите, можете да вземате информирани решения и да се възползвате от по-евтини варианти за прехвърляне.​