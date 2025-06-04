Money transfer fees explained

Ниски или никакви такси при всеки трансфер

Предлагаме ниски или никакви такси, за да можете да запазите повече от това, което ви принадлежи. Нашите такси са винаги прозрачни, така че ще знаете точните разходи предварително - без изненади, само яснота и повече стойност при всеки трансфер.

No surprises with upfront rates and fees

Без изненади с предварителни тарифи и такси

Предварително показан обменен курс
Курсът, който виждате при потвърждаване на превода, е този, който получавате.

Потенциални такси, които се показват ясно
Всички такси се показват предварително, преди да потвърдите трансфера си.

Как определяме таксите за трансфер

Transfer method

Метод на прехвърляне

Дебитните/кредитните карти предлагат бърза доставка, но са свързани с по-високи такси. Ако търсите по-евтин вариант, директният дебит или банковият превод може да са най-подходящият начин, въпреки че отнемат малко повече време.

Transfer speed

Скорост на трансфер

Бързите преводи, като например тези с дебитни или кредитни карти, са свързани с по-високи такси за по-бърза обработка. Дебитните или банковите преводи обикновено са с по-ниски такси, но отнемат повече време за изпълнение.

Transfer amount Simple

Сума на трансфера

По-големите преводи често са с по-ниски или никакви такси, което ги прави по-изгодни. По-малките преводи обикновено имат фиксирана такса, така че е важно да вземете предвид размера на превода, когато планирате разходите си.

Destination country Simple

Страна на местоназначение

Таксите варират в зависимост от страната на местоназначение. В някои държави таксите могат да бъдат по-високи поради местни разпоредби, банкови системи или фактори, свързани с обмена на валута, което се отразява на общата цена на превода.

Potential third-party fees

Потенциални такси от трети страни

В някои случаи банките получатели или посредниците могат да начислят допълнителни такси. Важно е да се консултирате с получателя, за да разберете какви такси може да наложи неговата банка за превода. Получателят може да получи по-малко поради таксите, начислени от банката на получателя, и чуждестранните данъци. За съжаление Xe няма контрол върху таксите на институциите получатели.

Watch for hidden fees

Следете за скрити такси

Някои доставчици твърдят, че "няма такси," но често ги включват в обменните си курсове, което води до по-лошо преобразуване. Винаги сравнявайте таксите и обменните курсове, за да сте сигурни, че получавате най-добрата оферта. Xe е прозрачна и показва предварително както тарифата, така и всички такси, така че да знаете точно какво плащате.

Начини за намаляване на разходите за трансфер

Choose the right method

Изберете по-евтин метод

За да намалите таксите, внимателно обмислете кой метод на плащане е най-подходящ за вашите нужди. Балансирането на скоростта и разходите помага да се сведат до минимум разходите, без да се забавя прехвърлянето.

Understand fee structures

Изберете най-добрата услуга

Запознайте се с таксите на вашата банка и сравнете доставчиците, за да спестите от преводи. Разбирането на това кога и защо се прилагат таксите ви помага да вземате по-интелигентни и икономически ефективни решения.

Time your transfer

Време за трансфер

Изборът на време за прехвърляне, когато лихвените проценти са благоприятни, може значително да намали разходите. Обменните курсове могат да варират, затова е добре да следите тенденциите и да изпращате пари, когато курсовете са най-добри.

Като част от семейството на Евронет Уърлдуайд, през миналата година клиентите ни се довериха за сигурната обработка на международни парични преводи на стойност над 115 милиарда долара. С изгодни лихвени проценти и ниски такси ние улесняваме изпращането на пари в чужбина.

