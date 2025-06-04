Приложението Xe е налично за изтегляне в App Store за iOS и Google Play Store за устройства с Android. С приложението Xe получавате цялостна платформа за лесно управление на нуждите си от глобална валута и международни парични преводи. Независимо дали проследявате няколко валути, настройвате предупреждения за курсове или изпращате средства в над 200 държави в почти 130+ валути, приложението е създадено, за да ви даде пълен контрол на върха на пръстите ви. Освен това можете да получите достъп до валутни курсове в реално време, да преглеждате исторически данни и да управлявате транзакциите си сигурно и ефективно, където и да се намирате.