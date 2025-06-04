По-бързият начин за изпращане и получаване на пари

Когато времето е от съществено значение, парите ви трябва да се движат бързо. С възможностите за почти незабавен превод можете да се доверите, че средствата ви ще пристигнат точно тогава, когато ви трябват. Няма забавяния. Не се притеснявайте.

Готови ли сте да направите трансфер?
When will my money arrive with Xe

90% от трансферите пристигат само за няколко минути

След като настроите трансфера си, ще получите точна оценка на времето, което ще отнеме, в зависимост от валутата, дестинацията и метода на плащане. 90% от преводите пристигат за минути, така че можете да очаквате парите ви да достигнат местоназначението си по-бързо, отколкото си мислите.

Започнете да изпращате
Need it there fast?

Почти мигновени преводи чрез дебитни & кредитни карти

Най-бързият начин за изпращане на пари в чужбина е с дебитна или кредитна карта. И двата варианта предоставят средства бързо, но дебитните карти често са с по-ниски такси. След като плащането ви бъде обработено, преводът е на път - парите ви ще стигнат там, където трябва, за нула време.

Опитайте бързи трансфери

Скоростта започва с вашето плащане

Debit or Credit Card

Дебитна карта

Най-бързият начин за изпращане на пари е с дебитна карта. С малки или никакви такси това е икономически ефективен избор, който предлага бързина и удобство.

Парите обикновено пристигат в рамките на 24 часа.

Научете повече
Debit or Credit Card

Кредитна карта

Плащанията с кредитни карти са един от най-бързите начини за изпращане на пари. Макар че се заплаща малка такса, трансферът ви ще бъде на път за нула време.

Парите обикновено пристигат в рамките на 24 часа.

Научете повече
Wire Transfer

Банков превод

С банковите преводи парите се прехвърлят от вашата банка в нашата. Обикновено получаваме парите в рамките на 24 часа.

Парите обикновено пристигат в рамките на 24 часа.

Научете повече
Direct Debit

Директен дебит

Плащанията с директен дебит се извършват директно от банковата ви сметка, което е лесен и удобен начин за управление на редовните плащания.

Парите обикновено пристигат в рамките на 3 работни дни.

Научете повече

Прехвърлянето на пари с Xe е бързо и лесно

Create account

Създаване на акаунт

Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Незабавна оферта

Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Изпращане на пари

Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Проследяване на трансфера ви

Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуализации за трансфера си.

Safe, fast transfers

Скорост, която не е за сметка на сигурността

При всяко прехвърляне даваме приоритет на скоростта и сигурността. Гарантираме, че парите ви се движат бързо, но също така вземаме всички мерки за тяхната защита. С усъвършенствано криптиране и стриктно спазване на нормативните изисквания вашите средства и лична информация са защитени на всяка стъпка.

Започнете трансфера си
Track your transfer

Проследявайте трансфера си и получавайте актуализации в реално време

Бъдете информирани по време на пътуването си с трансфер. Получавайте актуализации в реално време, докато средствата ви напредват, и лесно проследявайте състоянието им от началото до края. Насладете се на спокойствието да знаете къде точно са парите ви на всяка стъпка.

Започнете да изпращате

Защо трансферът ми отнема повече време от очакваното?

We need more info

Имаме нужда от повече информация

Проверяваме всички трансфери за сигурност. Ако се нуждаем от повече информация, ще ви изпратим имейл, а статусът на трансфера ви ще се актуализира до "Изисква се действие".

The bank needs more info

Банката се нуждае от повече информация

Възможно е да се наложи банката на получателя да провери превода. Ако поискат информация, ще ви изпратим имейл и ще я предадем на банката, след като я предоставите.

The recipient bank is processing

Банката обработва

Ако преводът се обработва от банката на получателя, това може да отнеме до 4 дни. Обърнете внимание, че името на подателя няма да се появи, но ще се появи името на Xe или нашия партньор.

You chose a slower way to pay

По-бавен начин на плащане

Банковият превод и директният дебит се обработват до 3 дни. За по-бързи преводи плащайте с дебитна или кредитна карта, за да се обработят по-бързо.

Weekends or holidays

Уикенди или празници

Трансферите могат да се забавят през почивните дни, празниците или в работното време на местната администрация. Вземете предвид тези фактори, когато изпращате пари, за да избегнете забавяне.

Bank rejection

Отказ на банката

Преводите може да се забавят, ако банката ги отхвърли поради неверни данни или проблеми със сметката. Ще ви уведомим, ако това се случи.

Изпратете с увереност

Като част от семейството на Евронет Уърлдуайд, през миналата година клиентите ни се довериха за сигурната обработка на международни парични преводи на стойност над 115 милиарда долара. С изгодни лихвени проценти и ниски такси ние улесняваме изпращането на пари в чужбина.

Започнете

Често задавани въпроси за времето за трансфер