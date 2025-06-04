По-бързият начин за изпращане и получаване на пари
Когато времето е от съществено значение, парите ви трябва да се движат бързо. С възможностите за почти незабавен превод можете да се доверите, че средствата ви ще пристигнат точно тогава, когато ви трябват. Няма забавяния. Не се притеснявайте.
90% от трансферите пристигат само за няколко минути
След като настроите трансфера си, ще получите точна оценка на времето, което ще отнеме, в зависимост от валутата, дестинацията и метода на плащане. 90% от преводите пристигат за минути, така че можете да очаквате парите ви да достигнат местоназначението си по-бързо, отколкото си мислите.
Почти мигновени преводи чрез дебитни & кредитни карти
Най-бързият начин за изпращане на пари в чужбина е с дебитна или кредитна карта. И двата варианта предоставят средства бързо, но дебитните карти често са с по-ниски такси. След като плащането ви бъде обработено, преводът е на път - парите ви ще стигнат там, където трябва, за нула време.
Скоростта започва с вашето плащане
Дебитна карта
Най-бързият начин за изпращане на пари е с дебитна карта. С малки или никакви такси това е икономически ефективен избор, който предлага бързина и удобство.
Парите обикновено пристигат в рамките на 24 часа.
Кредитна карта
Плащанията с кредитни карти са един от най-бързите начини за изпращане на пари. Макар че се заплаща малка такса, трансферът ви ще бъде на път за нула време.
Парите обикновено пристигат в рамките на 24 часа.
Банков превод
С банковите преводи парите се прехвърлят от вашата банка в нашата. Обикновено получаваме парите в рамките на 24 часа.
Парите обикновено пристигат в рамките на 24 часа.
Директен дебит
Плащанията с директен дебит се извършват директно от банковата ви сметка, което е лесен и удобен начин за управление на редовните плащания.
Парите обикновено пристигат в рамките на 3 работни дни.
Прехвърлянето на пари с Xe е бързо и лесно
Създаване на акаунт
Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.
Незабавна оферта
Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.
Изпращане на пари
Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.
Проследяване на трансфера ви
Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуализации за трансфера си.
Скорост, която не е за сметка на сигурността
При всяко прехвърляне даваме приоритет на скоростта и сигурността. Гарантираме, че парите ви се движат бързо, но също така вземаме всички мерки за тяхната защита. С усъвършенствано криптиране и стриктно спазване на нормативните изисквания вашите средства и лична информация са защитени на всяка стъпка.
Проследявайте трансфера си и получавайте актуализации в реално време
Бъдете информирани по време на пътуването си с трансфер. Получавайте актуализации в реално време, докато средствата ви напредват, и лесно проследявайте състоянието им от началото до края. Насладете се на спокойствието да знаете къде точно са парите ви на всяка стъпка.
Защо трансферът ми отнема повече време от очакваното?
Имаме нужда от повече информация
Проверяваме всички трансфери за сигурност. Ако се нуждаем от повече информация, ще ви изпратим имейл, а статусът на трансфера ви ще се актуализира до "Изисква се действие".
Банката се нуждае от повече информация
Възможно е да се наложи банката на получателя да провери превода. Ако поискат информация, ще ви изпратим имейл и ще я предадем на банката, след като я предоставите.
Банката обработва
Ако преводът се обработва от банката на получателя, това може да отнеме до 4 дни. Обърнете внимание, че името на подателя няма да се появи, но ще се появи името на Xe или нашия партньор.
По-бавен начин на плащане
Банковият превод и директният дебит се обработват до 3 дни. За по-бързи преводи плащайте с дебитна или кредитна карта, за да се обработят по-бързо.
Уикенди или празници
Трансферите могат да се забавят през почивните дни, празниците или в работното време на местната администрация. Вземете предвид тези фактори, когато изпращате пари, за да избегнете забавяне.
Отказ на банката
Преводите може да се забавят, ако банката ги отхвърли поради неверни данни или проблеми със сметката. Ще ви уведомим, ако това се случи.
Изпратете с увереност
Като част от семейството на Евронет Уърлдуайд, през миналата година клиентите ни се довериха за сигурната обработка на международни парични преводи на стойност над 115 милиарда долара. С изгодни лихвени проценти и ниски такси ние улесняваме изпращането на пари в чужбина.
Често задавани въпроси за времето за трансфер
Времето, необходимо за извършване на превода, зависи от няколко фактора, като например валутата, страната на местоназначение и използвания метод на плащане. Обикновено повечето преводи се извършват в рамките на 1 до 3 работни дни.
Най-бързият начин за изпращане на пари в чужбина е чрез дебитна или кредитна карта. Тези методи започват превода веднага след обработката на плащането и парите обикновено пристигат в рамките на 24 часа. Макар че дебитните карти имат по-ниски такси от кредитните, и двете опции са свързани с малка такса.
Няколко фактора могат да причинят забавяне, включително почивни или празнични дни, неправилна или непълна информация за получателя или допълнителни изисквания за проверка. Изборът на метод на плащане също може да доведе до забавяне, тъй като банковите преводи и директните дебити (ACH) обикновено отнемат повече време за обработка в сравнение с картовите плащания.
Да, можете да проследявате всяка стъпка от трансфера си чрез приложението Xe. Можете също така да активирате известия, за да получавате актуализации за хода на превода, така че винаги да знаете къде са парите ви и кога ще пристигнат.