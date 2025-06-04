Dedicated support tailored to your needs

Подкрепа, съобразена с вашите уникални нужди

Искате да резервирате трансфер или се нуждаете от помощ за сметката си? Нашият специализиран екип от експерти е тук, за да ви осигури необходимата подкрепа.

Обадете ни се: +1 (800) 772-7779

Видове подкрепа

Transfer Support

Подкрепа за трансфер

Нуждаете се от помощ при резервиране на трансфер или сте се затруднили в някоя стъпка от процеса? Екипът ни за обслужване на клиенти е насреща, за да гарантира, че транзакциите ви се управляват ефикасно всеки път.

Обадете ни се: +1 (800) 772-7779
Account Support

Поддръжка на акаунти

Нашият екип за грижи е готов да ви помогне при всякакви проблеми с акаунта, с които може да се сблъскате. Ние разбираме колко неприятни могат да бъдат тези проблеми и сме се посветили на това да направим преживяването ви с Xe гладко и без стрес.

Свържете се с отдела за обслужване на клиенти
Help Centre

Център за помощ

Центърът за помощ на Xe предлага бързи отговори на често срещани въпроси - от помощ за влизане в системата до сигурност и актуализации - и улеснява намирането на решения и ефективното управление на акаунта ви.

Посетете Центъра за помощ
Dedicated expert support

24/5 експертна подкрепа за глобален трансфер

Разбираме, че когато става въпрос за международни парични преводи, понякога имате нужда от допълнителни насоки. Независимо дали извършвате рутинен трансфер, или управлявате по-голяма транзакция, нашият екип от специализирани експерти е тук, за да ви помогне на всяка крачка от пътя.

Обадете ни се: +1 (800) 772-7779
Get personalized support for large money transfers

Получете персонализирана поддръжка за големи парични преводи

Когато превеждате големи суми в международен план, имате нужда от нещо повече от изгодна тарифа - имате нужда от по-високи лимити за изпращане, персонализирана поддръжка и сигурни преводи. Нашият екип за обслужване на клиенти е тук, за да гарантира, че транзакцията ви ще бъде извършена безпроблемно и че ще получите най-доброто от парите си.

Обадете ни се: +1 (800) 772-7779

Свържете се с нашия екип, за да ви помогнем с...

Sending money

Изпращане на пари

Нуждаете се от помощ при първия си трансфер? С удоволствие ще ви помогнем да гарантирате, че парите ви ще пристигнат сигурно, бързо и навреме.

Creating an account

Създаване на акаунт

Създаването на акаунт е лесно. Ако имате нужда от помощ, нашият специализиран екип е тук, за да направи процеса безпроблемен.

Funding transfers

Прехвърляне на средства

Не сте сигурни как да платите? Нашият екип може да ви запознае с възможностите за плащане, за да не изпитвате стрес при прехвърлянето.

Sending limits

Ограничения за прехвърляне

Ще ви кажем колко можете да изпратите с един превод в зависимост от валутата и местоположението ви.

Competitive rates

Получаване на изгодни цени

Гордеем се с най-добрите си банкови лихви. Нека ви разкажем как можете да получите максимална стойност за парите си.

Secure transfers

Учене на тема сигурност

Загрижени сте за сигурността? Нашият екип е тук, за да ви обясни нашите усъвършенствани защити и мерки за сигурност.

Готови ли сте да обсъдим трансфера Ви?

Нашият екип по поддръжката е тук, за да направи преживяването ви безпроблемно - от отговорите на въпросите ви до насочването ви към всяка стъпка. Нека ви свържем.

Обадете ни се: +1 (800) 772-7779
Chat with our team in over 100 languages

Чат с нашия екип на над 100 езика

Свържете се с нашия екип за грижи чрез чат на живо за бърза помощ. Независимо дали се нуждаете от помощ за нулиране на паролата си, актуализиране на личната информация или навигация в настройките на профила, ние ви предоставяме необходимата помощ.

Свържете се с нас Център за помощ
Want to find the answers yourself?

Посетете нашия център за помощ, за да се учите със собствено темпо

В нашия Център за помощ има всичко необходимо за управление на сметката ви в Xe и за парични преводи. Ще намерите полезни отговори на често задавани въпроси и ръководства - от отстраняване на проблеми до настройване на трансфери. Повечето отговори са на разстояние само едно кликване, но ако имате нужда от повече помощ, нашият екип за поддръжка също е на разположение.

Посетете Центъра за помощ

Често задавани въпроси (ЧЗВ)