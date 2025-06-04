Dedicated expert support

Подкрепа, съобразена с вашите уникални нужди
Искате да резервирате трансфер или се нуждаете от помощ за сметката си? Нашият специализиран екип от експерти е тук, за да ви осигури необходимата подкрепа.
Видове подкрепа
Подкрепа за трансфер
Нуждаете се от помощ при резервиране на трансфер или сте се затруднили в някоя стъпка от процеса? Екипът ни за обслужване на клиенти е насреща, за да гарантира, че транзакциите ви се управляват ефикасно всеки път.
Поддръжка на акаунти
Нашият екип за грижи е готов да ви помогне при всякакви проблеми с акаунта, с които може да се сблъскате. Ние разбираме колко неприятни могат да бъдат тези проблеми и сме се посветили на това да направим преживяването ви с Xe гладко и без стрес.
Център за помощ
Центърът за помощ на Xe предлага бързи отговори на често срещани въпроси - от помощ за влизане в системата до сигурност и актуализации - и улеснява намирането на решения и ефективното управление на акаунта ви.
24/5 експертна подкрепа за глобален трансфер
Разбираме, че когато става въпрос за международни парични преводи, понякога имате нужда от допълнителни насоки. Независимо дали извършвате рутинен трансфер, или управлявате по-голяма транзакция, нашият екип от специализирани експерти е тук, за да ви помогне на всяка крачка от пътя.
Получете персонализирана поддръжка за големи парични преводи
Когато превеждате големи суми в международен план, имате нужда от нещо повече от изгодна тарифа - имате нужда от по-високи лимити за изпращане, персонализирана поддръжка и сигурни преводи. Нашият екип за обслужване на клиенти е тук, за да гарантира, че транзакцията ви ще бъде извършена безпроблемно и че ще получите най-доброто от парите си.
Свържете се с нашия екип, за да ви помогнем с...
Изпращане на пари
Нуждаете се от помощ при първия си трансфер? С удоволствие ще ви помогнем да гарантирате, че парите ви ще пристигнат сигурно, бързо и навреме.
Създаване на акаунт
Създаването на акаунт е лесно. Ако имате нужда от помощ, нашият специализиран екип е тук, за да направи процеса безпроблемен.
Прехвърляне на средства
Не сте сигурни как да платите? Нашият екип може да ви запознае с възможностите за плащане, за да не изпитвате стрес при прехвърлянето.
Ограничения за прехвърляне
Ще ви кажем колко можете да изпратите с един превод в зависимост от валутата и местоположението ви.
Получаване на изгодни цени
Гордеем се с най-добрите си банкови лихви. Нека ви разкажем как можете да получите максимална стойност за парите си.
Учене на тема сигурност
Загрижени сте за сигурността? Нашият екип е тук, за да ви обясни нашите усъвършенствани защити и мерки за сигурност.
Готови ли сте да обсъдим трансфера Ви?
Нашият екип по поддръжката е тук, за да направи преживяването ви безпроблемно - от отговорите на въпросите ви до насочването ви към всяка стъпка. Нека ви свържем.
Чат с нашия екип на над 100 езика
Свържете се с нашия екип за грижи чрез чат на живо за бърза помощ. Независимо дали се нуждаете от помощ за нулиране на паролата си, актуализиране на личната информация или навигация в настройките на профила, ние ви предоставяме необходимата помощ.
Посетете нашия център за помощ, за да се учите със собствено темпо
В нашия Център за помощ има всичко необходимо за управление на сметката ви в Xe и за парични преводи. Ще намерите полезни отговори на често задавани въпроси и ръководства - от отстраняване на проблеми до настройване на трансфери. Повечето отговори са на разстояние само едно кликване, но ако имате нужда от повече помощ, нашият екип за поддръжка също е на разположение.
Често задавани въпроси (ЧЗВ)
Няколко фактора могат да попречат на завършването на прехвърлянето:
Недостатъчни средства: Уверете се, че балансът по сметката ви е достатъчен, за да покрие сумата на превода и всички свързани такси.
Неправилни данни за получателя: Проверете дали информацията за получателя, като например номер на банкова сметка и SWIFT/BIC код, е точна.
Съответствие с нормативните изисквания: Преводите могат да бъдат спрени поради проверки за съответствие или ограничения, наложени от финансови институции или правителства.
Технически проблеми: Случайни системни грешки могат да нарушат процеса на прехвърляне.
Ако прехвърлянето ви не е могло да бъде завършено, моля, свържете се с екипа за обслужване на клиенти на Xe за съдействие.
За да получите международен паричен превод:
Предоставете банковите си данни: Споделете с изпращача номера на банковата си сметка, SWIFT/BIC кода и всяка друга необходима информация.
Потвърдете данните за трансфера: Уверете се, че изпращачът разполага с точна информация, за да избегнете забавяне.
Изчакайте депозита: След като преводът бъде иницииран, средствата ще бъдат депозирани в сметката ви. Обикновено това отнема от 1 до 3 работни дни, в зависимост от валутите и държавите.
Ако имате проблеми с влизането:
Проверка на пълномощията: Уверете се, че сте въвели правилното потребителско име и парола.
Нулиране на паролата: Ако сте забравили паролата си, използвайте опцията "Forgot Password" на страницата за влизане, за да я нулирате.
Изчистете кеша на браузъра: Понякога изчистването на кеша на браузъра може да реши проблемите с влизането.
Поддръжка за връзка: Ако проблемите продължават, обърнете се към екипа за обслужване на клиенти на Xe за съдействие.
За да проследите трансфера си:
Използвайте приложението или уебсайта Xe: Влезте в профила си и отидете в раздела "Activity" или "Transfers", за да видите статуса на вашия трансфер.
Свържете се с отдела за обслужване на клиенти: Ако имате нужда от допълнителна помощ, свържете се с екипа за обслужване на клиенти на Xe.
Трансферите могат да бъдат отменени поради:
Искане на изпращача: Изпращачът може да е инициирал анулиране.
Въпроси, свързани със съответствието: Регулаторни изисквания или опасения за сигурността могат да доведат до отмяна на резервации.
Технически грешки: Системни грешки понякога могат да доведат до отмяна на резервации.
За конкретна информация относно отменения трансфер се свържете с екипа за обслужване на клиенти на Xe.
За да настроите първия си трансфер:
Създайте акаунт: Регистрирайте се на уебсайта или в приложението на Xe.
Проверете самоличността си: Изпълнете всички необходими стъпки за проверка съгласно изискванията на Xe.
Въведете данните за превода: Въведете данните на получателя и сумата, която искате да изпратите.
Изберете метод на плащане: Изберете предпочитания от вас начин на плащане.
Потвърдете трансфера: Прегледайте всички детайли и потвърдете трансфера.