Прехвърляне на големи суми пари

Нашият ангажимент надхвърля най-добрите банкови лихви. Възползвайте се от нашата специализирана експертна поддръжка, ниски такси, гъвкави методи за прехвърляне и светкавични скорости на прехвърляне.

Сравнете ни с вашата банка и вижте разликата в Xe

Постоянно предлагаме по-добри обменни курсове, така че можете да запазите повече пари в джоба си. С предварителни цени и без изненадващи такси ние превъзхождаме традиционните банки.

Сравняване на цените Започнете да изпращате

Защо да изберете Xe

Бързи трансфери

Изпращането на пари в чужбина е бързо и лесно с Xe. 90% от преводите пристигат в рамките на няколко минути, така че парите ви достигат до местоназначението си навреме.

Научете повече
Ниски или никакви такси

Получавате ниски такси при международно изпращане на пари. Таксите ни са прозрачни, така че ще знаете точно колко плащате предварително.

Научете повече
Сигурни транзакции

Вашата сигурност е наш приоритет. Използваме най-високо ниво на защита на данните и корпоративно ниво на сигурност, за да защитим вас и вашите пари.

Научете повече
Проследяване в реално време

Проследявайте напредъка на трансфера си от началото до края.  Получавайте известия за всяка стъпка на вашите средства.

Научете повече
24/5 експертна подкрепа за глобален трансфер

Готови ли сте да организирате голям паричен превод, но имате нужда от насоки за процеса или други въпроси? Ние сме тук, за да ви помогнем и да гарантираме, че прехвърлянето ви ще мине гладко.

Обадете ни се: +1 (800) 772-7779
Изпращайте пари в движение с нашето приложение

Изпитайте удобството на цифровите парични преводи. Само с няколко кликвания можете да превеждате пари в над 190 държави по света. Присъединете се към хилядите хора, които ежедневно ни се доверяват за нуждите си от парични преводи.

Каквато и да е причината, ние сме се погрижили за вас

Закупуване на имот в чужбина

Покупката на жилище в чужбина е вълнуващо, но сложно пътуване. Ключово е да се гарантира, че трансферите са сигурни, рентабилни и се обработват внимателно. Позволете ни да ви помогнем да извлечете максимална полза от парите си.

Научете повече
Преместване в чужбина

Вещите ви са опаковани и сте готови да се преместите в чужбина, но сега не сте сигурни как да преместите парите си. Това може да е обезсърчително, но с наша помощ не е задължително.

Научете повече
Инвестиране в чужбина

Искате да разширите портфейла си с международни инвестиции? Нашите лихвени проценти, които надминават банковите, гарантират, че ще получите максимална печалба от парите си, за да инвестирате повече и да увеличите богатството си.

Научете повече
Управление на жилища

Независимо дали превеждате доход от наем или извършвате плащания по международна ипотека, ние гарантираме, че средствата ви ще бъдат доставени сигурно и бързо всеки път.

Научете повече
Подкрепа за семейството

Създаването на по-добър живот за вас и семейството ви изисква сърце и отдаденост. С Xe можете да се доверите, че близките ви ще получат необходимите им пари бързо и надеждно.

Научете повече
Прехвърляне на наследство

Прехвърлянето на наследство в чужбина може да бъде сложно и непосилно. Ние разбираме необходимостта от грижа и прецизност и сме тук, за да ви подкрепим на всяка крачка от пътя.

Научете повече

Превеждайте големи суми пари в чужбина с Xe

Създаване на акаунт

Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.

Незабавна оферта

Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.

Изпращане на пари

Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.

Проследяване на трансфера ви

Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуална информация за трансфера си.

Xe се ползва с доверието на милиони хора по света

Xe за бизнеса

Търсите глобални бизнес решения?

Независимо дали се нуждаете от трансгранични плащания или от решения за управление на валутния риск, ние сме се погрижили за вас. Планирайте международни преводи и управлявайте валутния риск в 130 валути в над 190 държави.

Открийте бизнес решения

Често задавани въпроси за големи парични преводи