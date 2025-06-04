Прехвърляне на пари за покупка на имот в чужбина

Не позволявайте на идеята за прехвърляне на пари в чужбина да попречи на бъдещето ви. Преместването на големи суми в чужбина трябва да е лесно, а не стресиращо. С нашите бързи и надеждни трансфери осигуряването на мечтания дом в чужбина е само началото.

Сравнете ни с вашата банка и вижте разликата в Xe

Независимо дали купувате ваканционен дом, премествате се по работа или инвестирате в имот, опитът на Xe е ключът към превръщането на мечтите ви в реалност. Оптимизираме големите международни преводи, за да опростим процеса за вас.

24/5 експертна подкрепа за глобален трансфер

Ако се нуждаете от помощ при организирането на прехвърляне на имот в чужбина, нашите експерти по прехвърляне са насреща - свържете се с нас още днес!

Опитайте предимството на Xe

Банкови лихви

Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка и вижте разликата.

Ниски или никакви такси

Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.

Светкавични трансфери

Ние правим изпращането на пари в чужбина бързо и лесно. 90% от преводите пристигат за минути, за да са сигурни, че парите ви ще стигнат до местоназначението, когато ви е необходимо.

30+ години върхови постижения

Репутацията ни се гради на доверие. Повече от 280 милиона души разчитат на нашите сигурни услуги за обработката на хиляди глобални транзакции всеки ден.

Проследяване в реално време

С нашето проследяване на трансфери в реално време винаги сте в течение. Достъп до актуализации в реално време по всяко време, директно от профила си.

Периодични плащания

Искате да настроите периодични плащания за неща като данъци, сметки, инвестиции или ипотеки? Xe улеснява настройката на периодични плащания.

Изпратете с увереност

Като част от семейството на Евронет Уърлдуайд, през миналата година клиентите ни се довериха за сигурната обработка на международни парични преводи на стойност над 115 милиарда долара. С изгодни лихвени проценти и ниски такси ние улесняваме изпращането на пари в чужбина.

Автоматизиране на трансферите за навременни плащания

При закупуване на международен имот е изключително важно да планирате разходи като местни данъци, поддръжка и допълнителни такси. С Xe можете лесно да управлявате тези периодични плащания и да спестявате повече, като си осигурите допълнителни средства за покриване на текущите разходи.

Прехвърляйте повече с по-високи лимити за изпращане

Предлагаме по-високи лимити за преводи от традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.

Без изненади с предварителни тарифи и такси

Xe се ангажира с пълна прозрачност. Нашите тарифи и такси винаги са ясни и посочени предварително, така че ще знаете истинската цена на трансфера, за да получите най-доброто съотношение между цена и качество.

Как да преведете пари за мечтаната покупка на имот

Създаване на акаунт

Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.

Незабавна оферта

Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.

Създаване на трансфер

Предоставете необходимите данни, за да настроите превода си. За транзакции, които надвишават онлайн лимитите, нашият специализиран екип за поддръжка е тук, за да ви напътства на всяка крачка от пътя.

Проследяване на трансфера ви

Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуална информация за трансфера си.

Xe се ползва с доверието на милиони хора по света

Открийте какво още може да направи Xe за вас

Любопитно ви е какъв е обхватът на нашия опит? Клиентите ни разчитат на нас за всичко - от ежедневни преводи до важни транзакции. Разгледайте най-популярните ни опции за трансфер.

Често задавани въпроси за големи парични преводи