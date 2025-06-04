Изпращането на големи суми пари с Xe е много лесно. Просто следвайте посочените по-долу 6 стъпки.



Стъпка 1: Регистрирайте се безплатно

Влезте в профила си в Xe или се регистрирайте безплатно. Отнема само няколко минути и ви е необходим само имейл адрес.



Стъпка 2: Получете оферта

Уведомете ни за валутата, в която искате да преведете пари, за сумата, която искате да изпратите, и за дестинацията.



Стъпка 3: Добавяне на получателя

Предоставете информация за плащането на получателя (ще ви трябват данни като име и адрес).



Стъпка 4: Проверете самоличността си

За някои преводи може да ни трябват документи за самоличност, за да потвърдим, че това сте наистина вие, и да запазим парите ви в безопасност.



Стъпка 5: Потвърдете офертата си

Потвърдете и финансирайте превода си с банкова сметка, кредитна или дебитна карта и сте готови!



Стъпка 6: Проследяване на превода

Вижте къде са парите ви и кога ще пристигнат при получателя. Получавате поддръжка в чат на живо, по телефон и имейл.