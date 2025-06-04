Сигурен път за наследството на вашето семейство

Ние разбираме стойността на това да запазите това, което е важно за вашите близки. Доверете ни се за сигурни, бързи и надеждни трансфери на наследство в чужбина, които осигуряват спокойствие за вас и вашето семейство.

Трансфер с увереност
Прехвърляне на международно наследство във вашата банка

Получаването на наследство, особено от чужбина, може да бъде значимо и емоционално преживяване. Милиони хора се доверяват на Xe, за да направят процеса възможно най-гладък и сигурен, като гарантират, че средствата ще достигнат до вас бързо и с минимални такси или усложнения.

Сравнете тарифите и запазете повече от това, което ви принадлежи

Постоянно предлагаме по-добри обменни курсове, така че можете да запазите повече от парите си в джоба си. С предварителни цени и без изненадващи такси ние превъзхождаме традиционните банки.

Опитайте предимството на Xe

Банкови лихви

Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка и вижте разликата.

Ниски или никакви такси

Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.

Светкавични трансфери

Ние правим изпращането на пари в чужбина бързо и лесно. 90% от преводите пристигат за минути, за да са сигурни, че парите ви ще стигнат до местоназначението, когато ви е необходимо.

30+ години върхови постижения

Репутацията ни се гради на доверие. Повече от 280 милиона души разчитат на нашите сигурни услуги за обработката на хиляди глобални транзакции всеки ден.

Проследяване в реално време

С нашето проследяване на трансфери в реално време винаги сте в течение. Достъп до актуализации в реално време по всяко време, директно от профила си.

Изпратете го с един трансфер

Xe предлага по-високи лимити за изпращане в сравнение с други услуги за преводи, така че не се налага да разделяте или да изпращате множество преводи за парите от наследството си.

Изпратете с увереност

Като част от семейството на Евронет Уърлдуайд, през миналата година клиентите ни се довериха за сигурната обработка на международни парични преводи на стойност над 115 милиарда долара. С изгодни лихвени проценти и ниски такси ние улесняваме изпращането на пари в чужбина.

24/5 експертна подкрепа за глобален трансфер

Нуждаете се от помощ при изпращане на наследство или обработка на голям паричен превод? Нашите експерти по трансфери са тук, за да ви помогнат - свържете се с нас още днес, за да получите персонализирана подкрепа!

Прехвърляйте повече с по-високи лимити за изпращане

Предлагаме по-високи лимити за преводи от традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.

Как да прехвърлите пари от наследство с Xe

Създаване на акаунт

Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.

Незабавна оферта

Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.

Изпращане на пари

Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.

Проследяване на трансфера ви

Проследявайте трансфера си на всеки етап от него. Активирайте известията, за да получавате актуална информация за трансфера си.

Пазете се от потенциални измами с наследство

Измамите с наследство са често срещана тактика, използвана от измамниците, за да подмамят жертвите да споделят лична информация или да платят такси за фалшиво наследство. Защитете се, като проверявате твърденията си и проверявате пълномощията си.

Разбиране на данъка върху наследствата

Наследяването на активи от чужбина може да доведе до сложни и непознати данъчни задължения. Ако сте посочен като бенефициент на международно имущество, е важно да потърсите насоки от адвокат по данъчно право с опит в трансграничните въпроси. Те могат да ви помогнат да се ориентирате уверено както в местните, така и в международните данъчни разпоредби, да ви предпазят от потенциални капани и да осигурят пълно съответствие със закона.

Xe се ползва с доверието на милиони хора по света

Открийте какво още може да направи Xe за вас

Любопитно ви е какъв е обхватът на нашия опит? Клиентите ни разчитат на нас за всичко - от ежедневни преводи до важни транзакции. Разгледайте най-популярните ни опции за трансфер.

Често задавани въпроси за големи парични преводи