Функции на приложението Xe
Изпращане на пари
Лесно превеждайте пари в над 200 държави в над 130 валути само с няколко докосвания. Нашият интуитивен интерфейс осигурява безпроблемно преживяване, като прави бързо и лесно изпращането на средства до вашата дестинация.
Проследяване на трансфера ви
Следете състоянието на трансферите си в реално време. С нашата функция за проследяване можете да следите транзакциите си на всеки етап от пътя, като си осигурите спокойствие и прозрачност.
Задаване на сигнали за тарифи
Никога не пропускайте възможността да спестите. Настройте сигнали за курсове и получавайте известия, когато желаният от вас обменен курс бъде достигнат, за да извлечете максимална полза от всеки превод.
Преглед на обменните курсове
Получете достъп до обменните курсове в реално време и навсякъде. Нашето приложение ви предоставя най-новите курсове, така че да можете да вземате информирани решения и да бъдете напред на валутния пазар. Наблюдавайте до 10 валути едновременно.
Получете известие
Бъдете информирани с известия в реално време. Получавайте незабавни актуализации за паричните си преводи, предупреждения за валутни курсове и важни дейности по сметката, за да сте винаги под контрол, където и да се намирате.
Сигурно влизане
Защитете акаунта си без усилие с Face ID или Touch ID. Тези биометрични методи за вход предлагат бърз и сигурен начин за достъп до профила ви, като гарантират, че само вие можете да отключите информацията си с един поглед или докосване.
Изпращане на пари в движение
Изпращането на пари в световен мащаб е лесно с приложението Xe. Наслаждавайте се на бързи и сигурни трансфери от смартфона си, по всяко време и навсякъде. Независимо дали става въпрос за лични или бизнес нужди, Xe предоставя силата на международните парични преводи в джоба ви.
Прехвърлянето на пари в световен мащаб е лесно
Създаване на акаунт
Това отнема само няколко минути. Нуждаем се само от вашия имейл адрес и допълнителна информация.
Незабавна оферта
Получавайте в реално време най-добрия банков курс за паричен превод в избраната от вас валута.
Изпращане на пари
Добавете всички необходими данни и настройте трансфера. След като получим средствата, ще се погрижим за останалото.
Проследяване на трансфера ви
Проследявайте всяка стъпка от трансфера си с нашето приложение Xe. Активирайте известията, за да получавате актуализации за напредъка на трансфера си.
Начини за изпращане на пари
Изберете правилния вариант на плащане за всяка ваша нужда.
Директен дебит
Взема средства от вашата банка. Обикновено пристига в рамките на 3 работни дни.
Банков превод
Превод от вашата банка към нашата. Обикновено пристига в рамките на 24 часа.
Дебитна/кредитна карта
Най-бързият метод, но включва малки такси. Парите пристигат почти веднага.
Начини за получаване на пари
Предлагаме удобни възможности за получаване на пари в цял свят.
Банков депозит
Изпращайте директно до стотици големи банки в световен мащаб.
Вземане на пари в брой
Вземете пари в брой на над 500 000 места в над 150 държави.
Мобилен портфейл
Изпращайте средства направо на мобилния телефон на любимия си човек в над 35 държави.
Xe се ползва с доверието на милиони хора по света
Приложение Често задавани въпроси (ЧЗВ)
Приложението Xe е налично за изтегляне в App Store за iOS и Google Play Store за устройства с Android. С приложението Xe получавате цялостна платформа за лесно управление на нуждите си от глобална валута и международни парични преводи. Независимо дали проследявате няколко валути, настройвате предупреждения за курсове или изпращате средства в над 200 държави в почти 130+ валути, приложението е създадено, за да ви даде пълен контрол на върха на пръстите ви. Освен това можете да получите достъп до валутни курсове в реално време, да преглеждате исторически данни и да управлявате транзакциите си сигурно и ефективно, където и да се намирате.
Ограниченията за изпращане за приложението Xe са същите като тези за уебсайта. Това означава, че можете удобно да използвате приложението за прехвърляне както на големи, така и на малки суми.
За да изпратите пари, трябва да предоставите данни, като пълното име на получателя, информация за банковата му сметка (включително IBAN или SWIFT/BIC кодове) и метод на плащане. В някои случаи може да се изисква допълнителна идентификация.
Xe използва няколко мерки за сигурност, за да защити вашите средства, включително технология за криптиране, двуфакторно удостоверяване (2FA) и сигурни функции за влизане, като например биометрично удостоверяване. Вашата лична информация и информация за плащане се пази на всеки етап.
Да, можете да получите достъп до отдела за поддръжка на клиенти директно чрез приложението Xe. Можете да намерите отговори на често задавани въпроси и да се свържете с поддръжката за по-персонализирана помощ, ако е необходимо.
Времето, необходимо за извършване на превода, зависи от няколко фактора, като например валутата, страната на местоназначение и използвания метод на плащане. Обикновено повечето преводи се извършват в рамките на 1 до 3 работни дни.
Да, можете да проследявате всяка стъпка от трансфера си чрез приложението Xe. Можете също така да активирате известия, за да получавате актуализации за хода на превода, така че винаги да знаете къде са парите ви и кога ще пристигнат.