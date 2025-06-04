Предотвратяването на измами започва с информираност
Измамниците винаги намират нови начини да измамят хората, но информираността може да ви предпази от това да станете жертва. Ако знаете как да разпознавате често срещаните измами и как да ги откривате, можете да защитите парите и личната си информация.
Често срещани измами, за които трябва да внимавате
Първата стъпка към избягването на измами е да знаете как да ги разпознавате. Важно е да разпознавате предупредителните знаци - от измами при покупка на имот до фалшиви инвестиционни възможности.
Измами с взаимоотношенията
Запознавате се с човек в интернет, който казва, че е от чужбина. Въпреки че никога не сте се срещали лично, те са спечелили доверието ви. Изведнъж те искат пари за "спешен случай". Обещават да ви върнат парите, но никога не го правят.
Измами с имоти
Намирате изгодна оферта за имот в чужбина, която изглежда твърде добра, за да е истина. Продавачът изглежда искрен и иска депозит, за да гарантира имота, въпреки че все още не сте го видели лично. След като изпратите плащането, продавачът изчезва.
Измами с роднини в нужда
Обажда ви се човек, който твърди, че е член на семейството ви и се нуждае от пари. Те не са склонни да споделят подробности и ви молят да не казвате на никого. Изпращате парите, само за да разберете, че те не са тези, за които се представят.
Инвестиционни измами
Непознат човек се обръща към вас с предложение за инвестиция, което изглежда твърде добро, за да бъде отхвърлено. Те ви обещават висока възвръщаемост при малък или никакъв риск. Те ви призовават да действате бързо, преди пазарът да се промени. Но след като инвестирате, парите ви са изчезнали.
Измами с уязвими лица
Измамникът се насочва към жертви на възраст над 60 години и се представя за важен човек, например държавен служител. Възможно е да получите обаждане, имейл или писмо, в което се казва, че дължите пари и ако не платите незабавно, ще бъдат предприети правни действия.
Измами с авансови такси
Получавате имейл, в който се казва, че отговаряте на условията за получаване на заем без изискване за кредитна проверка. Кандидатствате и ви казват да платите такса, за да отключите заема. След като плащате, установявате, че компанията е измама и че никога не е имало заем.
Измами с кражба на самоличност
Обажда ви се човек, който твърди, че е от вашата банка. Те искат от вас лична информация, например номер на социалната ви осигуровка, за да потвърдят профила ви. След като споделите данните си, започват да се появяват неоторизирани трансакции.
Телемаркетинг измами
Получавате неочаквано обаждане от компания, която ви съобщава, че сте спечелили награда, но за да я получите, трябва да изпратите предварителна такса или лична информация. След като изпратите парите, наградата не се намира никъде, а с компанията не може да се осъществи връзка.
Дистанционни измами
Изскачащо съобщение ви предупреждава, че компютърът ви е заразен, и предоставя номер за поддръжка. Когато се обадите, те искат отдалечен достъп, за да го поправят. След като получат достъп, те променят паролите ви и блокират акаунтите ви.
Помощ, бил съм измамен!
Ако смятате, че сте станали жертва на измама, действайте незабавно. Запазете всички релевантни данни, като имена, информация за контакт или други доказателства за комуникация. Свържете се с местната полиция или подайте сигнал в нашия екип за измами.
Търсете знаците
Въпреки че измамниците използват различни трикове, за да заблудят хората, има ясни признаци, по които могат да се издадат. Задавайте си тези въпроси, когато се занимавате с подозрителна дейност.
Прекалено хубаво ли е, за да е истина?
Измамниците често създават вълнение, за да ви накарат да действате импулсивно и да отвлекат вниманието ви от червените сигнали. Внимавайте за оферти, които обещават бързи и лесни пари или изискват лична информация. Винаги проучвайте офертите и се доверявайте на инстинктите си, ако нещо не е наред.
Чувствате ли се притиснати?
Докато надеждните фирми ви дават възможност да обмислите възможностите си, измамниците създават усещане за спешност, за да ви накарат да вземете бързо решение. Търсете фрази като "оферта с ограничено време" или ситуации, които изглеждат прекалено прибързани.
Дават ли обещания?
Всяка инвестиция е свързана с определен риск и печалбата не е гарантирана. Измамниците използват убедителни изрази като "висока възвръщаемост" или "без риск", за да ви създадат фалшиво чувство за сигурност. Винаги проучвайте и задавайте въпроси, преди да вземате финансови решения.
Неочаквано ли е?
Истинските оферти обикновено не идват от нищото. Винаги отделяйте време, за да проверите офертата и лицето, което се обръща към вас. Бъдете предпазливи по отношение на студени обаждания, неочаквани имейли или съобщения в социалните медии, които популяризират възможности, които изглеждат твърде добри, за да са истина.
Какво Xe никога няма да ви помоли да направите
Никога няма да поискаме от вас лична или финансова информация чрез имейл или социални медии. Ако се нуждаем от допълнителна информация от вас, ще ви изпратим имейл с инструкции за качване на документацията чрез нашата платформа.
Ресурси за разбиране на измами
Колкото повече знаете за предотвратяването на измами, толкова по-добре. Използвайте тези ресурси, за да научите повече за измамите.
FTC - САЩ
Научете повече за измамите от ресурсите на Федералната търговска комисия, като статии, ръководства и видеоклипове. С редовните актуализации за нови измами винаги ще бъдете в течение.
USA.gov
На USA.gov можете да научите как да съобщавате за измами на местните органи на реда и на Федералната търговска комисия. В него се споделят допълнителни ресурси за избягване на измами и се посочват връзки към федерални и щатски агенции за подкрепа.
ScamWatch - AU
Оценявайте риска си и идентифицирайте потенциални измами чрез ScamWatch. Хората могат да участват в общностни дискусии за измами, с които са се сблъскали, за да покажат на другите какво да избягват.
CAFC - CA
Бъдете информирани за най-новите тактики за измами с актуализациите от Канадския център за борба с измамите. С информация за онлайн измами, телефонни измами и кражба на самоличност винаги ще знаете за какво да внимавате.
GASA
Глобалният алианс за борба с измамите работи с правителства, организации и потребителски групи за повишаване на осведомеността за измамите чрез статии, презентации и най-добри практики.
IC3
Ако сте станали жертва на измама, е важно да предприемете незабавни действия, за да намалите щетите. Подайте жалба директно във ФБР чрез Центъра за подаване на жалби за престъпления в интернет.