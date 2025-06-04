Графики на валутите на Xe

С този удобен инструмент можете да прегледате историята на пазара и да анализирате тенденциите в курсовете за всяка валутна двойка. Всички графики са интерактивни, използват средни пазарни лихвени проценти и са достъпни за период до 10 години. За да видите диаграма на валутата, изберете двете валути, изберете времева рамка и кликнете, за да я видите.