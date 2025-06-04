Графики на валутите на Xe

Преглед на историческите валутни курсове

КонвертиранеИзпращанеГрафикиИзвестия
usd
USDЩатски долар
Използваме средни пазарни курсове
eur
EURЕвро
Използваме средни пазарни курсове

Xe currency charts

Графики на валутите на Xe

С този удобен инструмент можете да прегледате историята на пазара и да анализирате тенденциите в курсовете за всяка валутна двойка. Всички графики са интерактивни, използват средни пазарни лихвени проценти и са достъпни за период до 10 години. За да видите диаграма на валутата, изберете двете валути, изберете времева рамка и кликнете, за да я видите.

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.16586
GBP / EUR1.15161
USD / JPY158.037
GBP / USD1.34261
USD / CHF0.798902
USD / CAD1.38935
EUR / JPY184.249
AUD / USD0.669718

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

API за данни за валутата на Xe

Захранване на търговските тарифи на над 300 компании по целия свят

Shopify LogoClearbooks LogoXero LogoVistaprint Logo
Вижте нашите планове за API

Най-популярните валутни инструменти в света

Международен паричен превод Xe

Изпращайте пари онлайн бързо, сигурно и лесно. Проследяване и известия в реално време + гъвкави опции за доставка и плащане.

Изпращане на пари

Графики на валутите на Xe

Създайте диаграма за всяка валутна двойка в света, за да видите историята на валутата им. Тези валутни графики използват средни пазарни курсове в реално време, лесни са за използване и са много надеждни.

Преглед на графики

Xe Rate Alerts

Трябва да знаете кога дадена валута достига определен курс? Сигналите за курсове на Xe ще ви информират, когато се задейства нужният ви курс на избраните от вас валутни двойки.

Създаване на предупреждение
Xe App on iPhone

Изтегляне на приложението Xe

Проверявайте курсовете в реално време, изпращайте пари сигурно, задавайте сигнали за курсове, получавайте известия и др.

Сканирайте ме!

app store svggoogle play svg

Над 113 милиона изтегляния по целия свят