Графики на валутите на Xe
Преглед на историческите валутни курсове
Графики на валутите на Xe
С този удобен инструмент можете да прегледате историята на пазара и да анализирате тенденциите в курсовете за всяка валутна двойка. Всички графики са интерактивни, използват средни пазарни лихвени проценти и са достъпни за период до 10 години. За да видите диаграма на валутата, изберете двете валути, изберете времева рамка и кликнете, за да я видите.
API за данни за валутата на Xe
Захранване на търговските тарифи на над 300 компании по целия свят
Най-популярните валутни инструменти в света
Международен паричен превод Xe
Изпращайте пари онлайн бързо, сигурно и лесно. Проследяване и известия в реално време + гъвкави опции за доставка и плащане.
Графики на валутите на Xe
Създайте диаграма за всяка валутна двойка в света, за да видите историята на валутата им. Тези валутни графики използват средни пазарни курсове в реално време, лесни са за използване и са много надеждни.
Xe Rate Alerts
Трябва да знаете кога дадена валута достига определен курс? Сигналите за курсове на Xe ще ви информират, когато се задейства нужният ви курс на избраните от вас валутни двойки.