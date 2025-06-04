  1. Начало
USD - Щатски долар

Щатски долар е валутата на Съединени щати. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Щатски долар е курсът USD към EUR. Валутният код за Долари е USD, а символът на валутата е $. По-долу ще намерите курсове за Щатски долар и валутен конвертор.

Централната банка на САЩ се нарича Федерална резервна банка (обикновено наричана "Фед"). USD е най-търгуваната валута на форекс пазара и може да бъде комбинирана с всички други основни валути. Обичайни имена за USD включват зеления долар, бакс, зелено, тесто, смакер, кости, мъртви президенти, скрила и хартия.

Важно значение на американския долар
Американският долар е най-често конвертираната валута в света и редовно се използва като бенчмарк на форекс пазара. Като доминираща глобална резервна валута, той се държи от почти всяка централна банка в света. Освен това, доларът се използва като стандартна валута на стоковия пазар и следователно има пряко влияние върху цените на стоките.

Доларизация на USD
Поради международното си приемане, някои държави като Панама и Еквадор използват USD като официално законно платежно средство, практика, известна като доларизация. За други държави доларът е приета алтернативна форма на плащане, макар и неофициална валута за страната. Множество валути са обвързани с американския долар:

Държава Курс на обвързване
Арубански или холандски гулдер		 1.79000
Бахамски долар		 1.00000
Бахрейнски динар		 0.37690
Барбадоски долар		 2.00000
Белизки долар		 2.00000
Бермудски долар		 1.00000
Долар на Каймановите острови		 0.82000
Кубински конвертируем песо		 1.00000
Джибутски франк		 177.721
Холандски гулдер		 1.79000
Източнокарибски долар		 2.70000
Еритрейски накфа		 15.0000
Хонконгски долар		 7.80000
Йордански динар		 0.70900
Ливанска лира		 1507.50
Омански риал		 0.38450
Панамски балбоа		 1.00000
Катарски риал		 3.64000
Саудитски риал		 3.75000
Дирхам на Обединените арабски емирства		 3.67250
Венецуелски боливар		 6.30000

Въведение в американския долар
През 1785 г. доларът е официално приет като парична единица на Съединените щати. Законът за монетосеченето от 1792 г. създава първата американска монетарна фабрика и установява федералната парична система, както и определя номинали за монети, специфицирани по тяхната стойност в злато, сребро и мед. През 1861 г. Министерството на финансите на САЩ издава безлихвени искания за плащане, а първите искания за плащане от 10 долара, с изображение на Авраам Линкълн, влизат в обращение. Тези банкноти бързо получават прякора 'Зелени долари' заради цвета си. През 1863 г. е установена национална банкова система и са създадени насоки за националните банки. Тези банки са упълномощени да издават национална валута, обезпечена с покупката на американски облигации. През 1914 г. са издадени първите 10 долара федерални резервни бележки.

Сребърен и златен стандарт в САЩ
В продължение на години Съединените щати се опитваха да създадат биметален стандарт, започвайки с приемането на сребърен стандарт, основан на испанския милионен долар през 1785 г. Въпреки това, сребърните монети скоро напуснаха обращение и бяха напълно спрени до 1806 г. До този момент повечето държави вече бяха започнали да стандартизират транзакциите, приемайки златния стандарт, което означава, че всяка хартиена валута може да бъде обменена от правителството за стойността си в злато. Системата Бретън Уудс беше приета от повечето държави, за да установи обменните курсове за всички валути в термини на злато. Тъй като Съединените щати притежаваха повечето от златото в света, много държави просто обвързаха стойността на валутата си с долара. Централните банки поддържаха фиксирани обменни курсове между валутите си и долара, превръщайки американския долар в де факто валута на света. През 1973 г. САЩ окончателно отделят стойността на долара от златото напълно.

Статистика за Щатски долар

ИмеЩатски долар
Символ$
По-малка единица1/100 = цент
Символ на по-малка единица¢
Най-популярно конвертиране на USDUSD към EUR
Най-популярна графика за USDГрафика USD към EUR

Профил на Щатски долар

Прякориgreenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
МонетиЧесто използвани: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Рядко използвани: 50¢, $1
БанкнотиЧесто използвани: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Рядко използвани: $2
Централна банкаФедерална резервна банка
Потребители
Съединени щати, Америка, Американска Самоа, Американски Вирджински острови, Британска територия в Индийския океан, Британски Вирджински острови, Еквадор, Ел Салвадор, Гуам, Хаити, Микронезия, Северни Мариански острови, Палау, Панама, Пуерто Рико, Търкс и Кайкос, Малки отдалечени острови на Съединените щати, остров Уейк, Източен Тимор

