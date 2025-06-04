USD - Щатски долар

Централната банка на САЩ се нарича Федерална резервна банка (обикновено наричана "Фед"). USD е най-търгуваната валута на форекс пазара и може да бъде комбинирана с всички други основни валути. Обичайни имена за USD включват зеления долар, бакс, зелено, тесто, смакер, кости, мъртви президенти, скрила и хартия.

Важно значение на американския долар

Американският долар е най-често конвертираната валута в света и редовно се използва като бенчмарк на форекс пазара. Като доминираща глобална резервна валута, той се държи от почти всяка централна банка в света. Освен това, доларът се използва като стандартна валута на стоковия пазар и следователно има пряко влияние върху цените на стоките.

Доларизация на USD

Поради международното си приемане, някои държави като Панама и Еквадор използват USD като официално законно платежно средство, практика, известна като доларизация. За други държави доларът е приета алтернативна форма на плащане, макар и неофициална валута за страната. Множество валути са обвързани с американския долар:

Въведение в американския долар

През 1785 г. доларът е официално приет като парична единица на Съединените щати. Законът за монетосеченето от 1792 г. създава първата американска монетарна фабрика и установява федералната парична система, както и определя номинали за монети, специфицирани по тяхната стойност в злато, сребро и мед. През 1861 г. Министерството на финансите на САЩ издава безлихвени искания за плащане, а първите искания за плащане от 10 долара, с изображение на Авраам Линкълн, влизат в обращение. Тези банкноти бързо получават прякора 'Зелени долари' заради цвета си. През 1863 г. е установена национална банкова система и са създадени насоки за националните банки. Тези банки са упълномощени да издават национална валута, обезпечена с покупката на американски облигации. През 1914 г. са издадени първите 10 долара федерални резервни бележки.

Сребърен и златен стандарт в САЩ

В продължение на години Съединените щати се опитваха да създадат биметален стандарт, започвайки с приемането на сребърен стандарт, основан на испанския милионен долар през 1785 г. Въпреки това, сребърните монети скоро напуснаха обращение и бяха напълно спрени до 1806 г. До този момент повечето държави вече бяха започнали да стандартизират транзакциите, приемайки златния стандарт, което означава, че всяка хартиена валута може да бъде обменена от правителството за стойността си в злато. Системата Бретън Уудс беше приета от повечето държави, за да установи обменните курсове за всички валути в термини на злато. Тъй като Съединените щати притежаваха повечето от златото в света, много държави просто обвързаха стойността на валутата си с долара. Централните банки поддържаха фиксирани обменни курсове между валутите си и долара, превръщайки американския долар в де факто валута на света. През 1973 г. САЩ окончателно отделят стойността на долара от златото напълно.