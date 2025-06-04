JPY - Японска йена
Японска йена е валутата на Япония. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Японска йена е курсът JPY към USD. Валутният код за Йена е JPY, а символът на валутата е ¥. По-долу ще намерите курсове за Японска йена и валутен конвертор.
Важността на японската йена
Японската йена е третата най-търгувана валута в света и най-търгуваната валута в Азия. Поради относително ниските си лихвени проценти, японската йена често се използва в carry търговия с Австралийския долар и Американския долар. Carry търговията е стратегия, при която валута с нисък лихвен процент се продава, за да се купи валута с по-висок лихвен процент.
Ранна японска валута
Историята на валутата в Япония започва през 8-ми век, когато сребърни и медни монети, наречени Wado Kaichin, започват да се сечени през 708 година. Тези монети имитирали китайски монети, и когато Япония вече не била в състояние да произвежда свои собствени монети, китайската валута била внасяна в страната. През следващите няколко века, притокът на китайски монети не отговарял на търсенето, така че за да се противодейства на този проблем, две частно сечени японски монети, Toraisen и Shichusen, влезли в обращение от 14-ти до 16-ти век. Около 15-ти век, сеченето на златни и сребърни монети, известни като Koshu Kin, било насърчавано и златната монета скоро станала новият стандарт за валута. Правителството по-късно установило единна парична система, която се състояла от златна валута, както и от сребърни и медни монети.
Съвременната японска йена
През 19-ти век, испански долари били използвани в Япония, заедно с местни валути. За да се опрости и централизира различните монети, използвани по това време, йената (която означава 'кръг' или 'окръглен обект') била създадена през 1871 година. Новият закон за валутата разработил парична система, подобна на европейската, с десетична счетоводна система. Йената функционирала под биметален стандарт на злато и сребро до 1897 година, когато била оставена под единствен стандарт на злато. След Втората световна война, йената загубила голяма част от стойността си и през 1971 година фиксирала обменния курс спрямо американския долар на курс от 308 JPY за 1 USD. Това продължило до 1973 година, когато преминала на плаващ обменен курс.
Статистика за Японска йена
|Име
|Японска йена
|Символ
|¥
|По-малка единица
|1/100 = Сен
|Символ на по-малка единица
|sen
|Най-популярно конвертиране на JPY
|JPY към USD
|Най-популярна графика за JPY
|Графика JPY към USD
Профил на Японска йена
|Монети
|Често използвани: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
|Банкноти
|Често използвани: ¥1000, ¥5000, ¥10000
Рядко използвани: ¥2000
|Централна банка
|Банка на Япония
|Потребители
Япония
Япония
Защо се интересувате от JPY?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за JPYВзема курсове за JPY на телефона сиВзема API за валутни данни за JPY за моя бизнес