JPY - Японска йена

Важността на японската йена

Японската йена е третата най-търгувана валута в света и най-търгуваната валута в Азия. Поради относително ниските си лихвени проценти, японската йена често се използва в carry търговия с Австралийския долар и Американския долар. Carry търговията е стратегия, при която валута с нисък лихвен процент се продава, за да се купи валута с по-висок лихвен процент.

Ранна японска валута

Историята на валутата в Япония започва през 8-ми век, когато сребърни и медни монети, наречени Wado Kaichin, започват да се сечени през 708 година. Тези монети имитирали китайски монети, и когато Япония вече не била в състояние да произвежда свои собствени монети, китайската валута била внасяна в страната. През следващите няколко века, притокът на китайски монети не отговарял на търсенето, така че за да се противодейства на този проблем, две частно сечени японски монети, Toraisen и Shichusen, влезли в обращение от 14-ти до 16-ти век. Около 15-ти век, сеченето на златни и сребърни монети, известни като Koshu Kin, било насърчавано и златната монета скоро станала новият стандарт за валута. Правителството по-късно установило единна парична система, която се състояла от златна валута, както и от сребърни и медни монети.

Съвременната японска йена

През 19-ти век, испански долари били използвани в Япония, заедно с местни валути. За да се опрости и централизира различните монети, използвани по това време, йената (която означава 'кръг' или 'окръглен обект') била създадена през 1871 година. Новият закон за валутата разработил парична система, подобна на европейската, с десетична счетоводна система. Йената функционирала под биметален стандарт на злато и сребро до 1897 година, когато била оставена под единствен стандарт на злато. След Втората световна война, йената загубила голяма част от стойността си и през 1971 година фиксирала обменния курс спрямо американския долар на курс от 308 JPY за 1 USD. Това продължило до 1973 година, когато преминала на плаващ обменен курс.