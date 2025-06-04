CHF - Швейцарски франк

Важно значение на швейцарския франк

Швейцарският франк има репутация на безопасно убежище или твърда валута; често се купува по време на финансови несигурности поради своята надеждност и стабилност. Редовно използван като глобална резервна валута, швейцарският франк е шестата най-търгувана валута в света. Всички банкноти CHF представят четирите национални езика на Швейцария: немски, романш, френски и италиански.

Кратка история на швейцарския франк

Преди Хелветската република, в Швейцария са циркулирали над 860 различни монети. През 1798 г. валутата франк е въведена и използвана до 1803 г. заедно с редица чуждестранни валути. През това време е имало сложна валутна система, състояща се от над 8000 различни монети и банкноти в обращение. Според Федералния закон за монетосеченето, всички валути бяха заменени с швейцарския франк, който беше въведен на паритет с френския франк през 1850 г. Швейцария прие златния стандарт през 1865 г. като член на Латинския монетен съюз, законно поддържайки го до 2000 г.