  1. Начало
  2. Валутна енциклопедия
  3. CHF

chf
CHF - Швейцарски франк

Швейцарски франк е валутата на Швейцария. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Швейцарски франк е курсът CHF към USD. Валутният код за Франкове е CHF, а символът на валутата е CHF. По-долу ще намерите курсове за Швейцарски франк и валутен конвертор.

Изберете валута

chf
CHFШвейцарски франк

Важно значение на швейцарския франк
Швейцарският франк има репутация на безопасно убежище или твърда валута; често се купува по време на финансови несигурности поради своята надеждност и стабилност. Редовно използван като глобална резервна валута, швейцарският франк е шестата най-търгувана валута в света. Всички банкноти CHF представят четирите национални езика на Швейцария: немски, романш, френски и италиански.

Кратка история на швейцарския франк
Преди Хелветската република, в Швейцария са циркулирали над 860 различни монети. През 1798 г. валутата франк е въведена и използвана до 1803 г. заедно с редица чуждестранни валути. През това време е имало сложна валутна система, състояща се от над 8000 различни монети и банкноти в обращение. Според Федералния закон за монетосеченето, всички валути бяха заменени с швейцарския франк, който беше въведен на паритет с френския франк през 1850 г. Швейцария прие златния стандарт през 1865 г. като член на Латинския монетен съюз, законно поддържайки го до 2000 г.

Статистика за Швейцарски франк

ИмеШвейцарски франк
СимволCHF
По-малка единица1/100 = Рапен
Символ на по-малка единицаRp.
Най-популярно конвертиране на CHFCHF към USD
Най-популярна графика за CHFГрафика CHF към USD

Профил на Швейцарски франк

ПрякориStutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
МонетиЧесто използвани: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
БанкнотиЧесто използвани: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
Централна банкаШвейцарска национална банка
Потребители
Швейцария, Лихтенщайн, Кампионе д'Италия, Бюзинген ам Хохрайн

Защо се интересувате от CHF?

Искам да...

Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за CHFВзема курсове за CHF на телефона сиВзема API за валутни данни за CHF за моя бизнес

Валутни курсове на живо

ВалутаКурсПромяна
EUR / USD1.17775
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.421
GBP / USD1.35014
USD / CHF0.788965
USD / CAD1.36560
EUR / JPY184.225
AUD / USD0.671480

Лихвени проценти на централните банки

ВалутаЛихвен процент
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%