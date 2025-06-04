CHF - Швейцарски франк
Швейцарски франк е валутата на Швейцария. Нашите класации на валутите показват, че най-популярният обменен курс за Швейцарски франк е курсът CHF към USD. Валутният код за Франкове е CHF, а символът на валутата е CHF. По-долу ще намерите курсове за Швейцарски франк и валутен конвертор.
Важно значение на швейцарския франк
Швейцарският франк има репутация на безопасно убежище или твърда валута; често се купува по време на финансови несигурности поради своята надеждност и стабилност. Редовно използван като глобална резервна валута, швейцарският франк е шестата най-търгувана валута в света. Всички банкноти CHF представят четирите национални езика на Швейцария: немски, романш, френски и италиански.
Кратка история на швейцарския франк
Преди Хелветската република, в Швейцария са циркулирали над 860 различни монети. През 1798 г. валутата франк е въведена и използвана до 1803 г. заедно с редица чуждестранни валути. През това време е имало сложна валутна система, състояща се от над 8000 различни монети и банкноти в обращение. Според Федералния закон за монетосеченето, всички валути бяха заменени с швейцарския франк, който беше въведен на паритет с френския франк през 1850 г. Швейцария прие златния стандарт през 1865 г. като член на Латинския монетен съюз, законно поддържайки го до 2000 г.
Статистика за Швейцарски франк
|Име
|Швейцарски франк
|Символ
|CHF
|По-малка единица
|1/100 = Рапен
|Символ на по-малка единица
|Rp.
|Най-популярно конвертиране на CHF
|CHF към USD
|Най-популярна графика за CHF
|Графика CHF към USD
Профил на Швейцарски франк
|Прякори
|Stutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
|Монети
|Често използвани: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
|Банкноти
|Често използвани: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
|Централна банка
|Швейцарска национална банка
|Потребители
Швейцария, Лихтенщайн, Кампионе д'Италия, Бюзинген ам Хохрайн
Швейцария, Лихтенщайн, Кампионе д'Италия, Бюзинген ам Хохрайн
Защо се интересувате от CHF?
Искам да...Изпратя евтин паричен превод до Съединените щатиИзпратя евтин паричен превод до Обединеното кралствоИзпратя евтин паричен превод до КанадаИзпратя евтин паричен превод до АвстралияИзпратя евтин паричен превод до Нова ЗеландияАбонирам се за актуализации по имейл за CHFВзема курсове за CHF на телефона сиВзема API за валутни данни за CHF за моя бизнес