  1. Home
  2. Бизнес трансфер на пари & Международни бизнес плащания - Xe
ЛичниБизнес

Опростяване на глобалните бизнес плащания

Съхранявайте, управлявайте и изпращайте пари по целия свят от една бизнес сметка. Ускорете плащанията, намалете разходите и управлявайте валутните операции с увереност.

Откриване на безплатна бизнес сметка Контакти за продажби

Доверява се на над 15 000 компании, които преместват над 130 млрд. долара годишно

Лицензиран от американския щат и регистриран от FinCEN за сигурни бизнес плащания

Собственост на Euronet Worldwide, регистрирана на NASDAQ с над 30 години опит в областта на финансовите услуги

Сметки в няколко валути

Задържайте, конвертирайте и изпращайте всичко на едно място

Откривайте и управлявайте сметки в няколко валути без такси за настройка или месечни такси. Конвертирайте, когато курсът ви устройва, и изпращайте плащания незабавно с предварително финансирани салда.

Научете повече

Плащайте навреме с планирани плащания

Планирайте предварително плащанията да се извършват автоматично на избраната от вас дата, за да избегнете пропускане на крайни срокове и да намалите стреса от плащане в последния момент.

Научете повече

Плащайте на няколко получатели наведнъж

Изпращайте плащания до множество получатели, независимо дали са няколко или няколкостотин. Xe ускорява и опростява извършването на мащабни плащания - от заплати до плащания към доставчици.

Научете повече

Настройка на достъпа и разрешенията на екипа

Присвоявайте роли на потребителите, за да контролирате кой може да преглежда, създава или одобрява плащания, като по този начин осигурявате по-строг вътрешен контрол и по-плавен работен процес на одобрение.

Научете повече

Изпращане на плащания в над 190 държави за минути

Международните плащания не трябва да са скъпи, бавни или сложни. Xe помага на бизнеса ви да превежда пари по-бързо и по-далеч с евтини преводи до над 190 държави в над 145 валути.

Регистрирайте се сега Проверете цените

Защитете маржовете си от волатилността на пазара

Не е задължително колебанията в обменните курсове да се отразяват на финансовите ви резултати. Използвайте мощни инструменти като форуърдни договори, лимитирани поръчки и опции, за да управлявате валутния риск, да планирате плащанията и да защитавате маржовете на печалба. Изградете стратегия за валутен риск с един от нашите опитни дилъри.

Решения за управление на валутния риск Резервирайте обаждане

Вградени решения

Глобални решения директно от вашия ERP

Свържете решенията за глобални плащания на Xe с общи ERP платформи като Microsoft Dynamics 365 и Sage Intacct. Съберете всички свои плащания, работни потоци и отчети на едно място за по-бързи операции, по-ясна представа и по-интелигентно управление на паричните потоци.

ERP решения за плащане

Довереният API за валутни данни в света

API за валутни данни на Xe предоставя точна и надеждна информация за обмен на валута в реално време за над 170 световни валути. Интегрирайте данни, получени от над 100 високопоставени доставчици на финансови данни и централни банки.

Научете повече за нашия API

Защо предприятията избират Xe

С над 30-годишен опит в областта на валутите, прозрачни курсове и лесна онлайн платформа, ние улесняваме управлението и изпращането на международни парични преводи.

hedging risk small

Икономически ефективни глобални плащания

Изпращайте пари в над 190 държави и плащайте на служители и доставчици при конкурентни обменни курсове и прозрачни такси. Получавайте повече от всяко плащане с Xe.

shield-check

Регулирани от глобални органи

Средствата ви са защитени чрез регламентирани защити, финансови партньори от най-висок клас и корпоративна сигурност, така че можете да превеждате парите си с увереност.

trophy

Подкрепена от мрежа на Fortune 500

Xe е част от Euronet Worldwide, компания, регистрирана на NASDAQ, с пазарна капитализация над 4 милиарда долара, и има над 30 години лидерство на пазара на финансови услуги.

Human support whenever you need it

Човешка подкрепа, когато имате нужда от нея

Получете 24/7 достъп до нашия екип от специалисти по валутни операции. В Xe поддръжката означава истински хора, истински отговори, точно когато имате нужда от тях.

Индустриални решения

Xe business contact support and help center

ИТ услуги

Помагаме на ИТ компаниите да пестят време и ресурси, като същевременно опростяват глобалните процеси на плащане.

Научете повече
Predictable product costs for manufacturing

Производство

Поддържане на предвидими разходи и осигуряване на конкурентни цени, за да изпреварите другите производители.

Научете повече
Pay global partners

Пътуване

Предлагаме персонализирани решения за глобални плащания, за да помогнем на туристическите фирми да управляват валутния риск и да останат печеливши.

Научете повече
Pay international staff and contractors

Заплати

Управлявайте заплатите на служителите и доставчиците в над 190 държави в над 145 валути.

Научете повече
Accept payments in foreign countries

Търговия на дребно

Продавайте на международни клиенти, плащайте на доставчици и управлявайте операции с нашите решения за глобални плащания.

Научете повече
Access reliable FX solutions

Финансови институции

Интегрирайте безпроблемно глобалните платежни решения на Xe, за да разширите портфолиото от услуги на финансовата си институция.

Научете повече

Започнете да опростявате глобалните си плащания

Създаване на бизнес акаунт

Свържете се със специалист по FX

Открийте как нашата модернизирана бизнес платформа ви помага да намалите разходите за валутни услуги, да спестите време и да опростите операциите. Свържете се с нас, за да обсъдим вашите уникални бизнес нужди още днес.

Свържете се с нас

Регион