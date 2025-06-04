- Home
- Бизнес трансфер на пари & Международни бизнес плащания - Xe
Опростяване на глобалните бизнес плащания
Съхранявайте, управлявайте и изпращайте пари по целия свят от една бизнес сметка. Ускорете плащанията, намалете разходите и управлявайте валутните операции с увереност.
Доверява се на над 15 000 компании, които преместват над 130 млрд. долара годишно
Лицензиран от американския щат и регистриран от FinCEN за сигурни бизнес плащания
Собственост на Euronet Worldwide, регистрирана на NASDAQ с над 30 години опит в областта на финансовите услуги
Сметки в няколко валути
Задържайте, конвертирайте и изпращайте всичко на едно място
Откривайте и управлявайте сметки в няколко валути без такси за настройка или месечни такси. Конвертирайте, когато курсът ви устройва, и изпращайте плащания незабавно с предварително финансирани салда.
Плащайте навреме с планирани плащания
Планирайте предварително плащанията да се извършват автоматично на избраната от вас дата, за да избегнете пропускане на крайни срокове и да намалите стреса от плащане в последния момент.
Плащайте на няколко получатели наведнъж
Изпращайте плащания до множество получатели, независимо дали са няколко или няколкостотин. Xe ускорява и опростява извършването на мащабни плащания - от заплати до плащания към доставчици.
Настройка на достъпа и разрешенията на екипа
Присвоявайте роли на потребителите, за да контролирате кой може да преглежда, създава или одобрява плащания, като по този начин осигурявате по-строг вътрешен контрол и по-плавен работен процес на одобрение.
Изпращане на плащания в над 190 държави за минути
Международните плащания не трябва да са скъпи, бавни или сложни. Xe помага на бизнеса ви да превежда пари по-бързо и по-далеч с евтини преводи до над 190 държави в над 145 валути.
Защитете маржовете си от волатилността на пазара
Не е задължително колебанията в обменните курсове да се отразяват на финансовите ви резултати. Използвайте мощни инструменти като форуърдни договори, лимитирани поръчки и опции, за да управлявате валутния риск, да планирате плащанията и да защитавате маржовете на печалба. Изградете стратегия за валутен риск с един от нашите опитни дилъри.
Вградени решения
Глобални решения директно от вашия ERP
Свържете решенията за глобални плащания на Xe с общи ERP платформи като Microsoft Dynamics 365 и Sage Intacct. Съберете всички свои плащания, работни потоци и отчети на едно място за по-бързи операции, по-ясна представа и по-интелигентно управление на паричните потоци.
Довереният API за валутни данни в света
API за валутни данни на Xe предоставя точна и надеждна информация за обмен на валута в реално време за над 170 световни валути. Интегрирайте данни, получени от над 100 високопоставени доставчици на финансови данни и централни банки.
Защо предприятията избират Xe
С над 30-годишен опит в областта на валутите, прозрачни курсове и лесна онлайн платформа, ние улесняваме управлението и изпращането на международни парични преводи.
Икономически ефективни глобални плащания
Изпращайте пари в над 190 държави и плащайте на служители и доставчици при конкурентни обменни курсове и прозрачни такси. Получавайте повече от всяко плащане с Xe.
Регулирани от глобални органи
Средствата ви са защитени чрез регламентирани защити, финансови партньори от най-висок клас и корпоративна сигурност, така че можете да превеждате парите си с увереност.
Подкрепена от мрежа на Fortune 500
Xe е част от Euronet Worldwide, компания, регистрирана на NASDAQ, с пазарна капитализация над 4 милиарда долара, и има над 30 години лидерство на пазара на финансови услуги.
Човешка подкрепа, когато имате нужда от нея
Получете 24/7 достъп до нашия екип от специалисти по валутни операции. В Xe поддръжката означава истински хора, истински отговори, точно когато имате нужда от тях.
Индустриални решения
ИТ услуги
Помагаме на ИТ компаниите да пестят време и ресурси, като същевременно опростяват глобалните процеси на плащане.
Производство
Поддържане на предвидими разходи и осигуряване на конкурентни цени, за да изпреварите другите производители.
Пътуване
Предлагаме персонализирани решения за глобални плащания, за да помогнем на туристическите фирми да управляват валутния риск и да останат печеливши.
Заплати
Управлявайте заплатите на служителите и доставчиците в над 190 държави в над 145 валути.
Търговия на дребно
Продавайте на международни клиенти, плащайте на доставчици и управлявайте операции с нашите решения за глобални плащания.
Финансови институции
Интегрирайте безпроблемно глобалните платежни решения на Xe, за да разширите портфолиото от услуги на финансовата си институция.
Свържете се със специалист по FX
Открийте как нашата модернизирана бизнес платформа ви помага да намалите разходите за валутни услуги, да спестите време и да опростите операциите. Свържете се с нас, за да обсъдим вашите уникални бизнес нужди още днес.