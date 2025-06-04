Не е задължително колебанията в обменните курсове да се отразяват на финансовите ви резултати. Използвайте мощни инструменти като форуърдни договори, лимитирани поръчки и опции, за да управлявате валутния риск, да планирате плащанията и да защитавате маржовете на печалба. Изградете стратегия за валутен риск с един от нашите опитни дилъри.